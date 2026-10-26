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Disagi in A14

Tamponamento in A14: code tra i caselli Rubicone e Rimini sud

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Redazione
   
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Mattinata di disagi nel tratto autostradale riminese. Intorno alle 7.30 si è verificato un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli all'altezza del km 114 tra i caselli di Rimini sud e Valle del Rubicone, all'altezza del punto in cui sono in corso i lavori sul ponte autostradale. Sul posto la polizia stradale e un'ambulanza. Si registrano code fino a 4 km

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