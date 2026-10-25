Cicloturismo, il Bike Hub Riccione si presenta: oltre 200 bici e 150 percorsi

Oltre 200 biciclette Scott di ultima generazione a noleggio, più di 150 itinerari tracciati tra Romagna e Marche e guide locali esperte. Si è presentato ufficialmente agli albergatori e agli operatori del territorio il Bike Hub Riccione, la struttura con sede in viale Rimini 1 che propone un servizio completo di noleggio e tour guidati pensato per hotel, turisti e residenti.

L'iniziativa punta a far scoprire le bellezze dell'entroterra — dalle rocche della Valconca ai calanchi e alle strade affacciate sul mare — attraverso la mobilità sostenibile. Un progetto che si inserisce nella crescita del cicloturismo in Italia che, come certificato dal report Isnart-Legambiente, nel 2025 ha sfiorato i 49 milioni di presenze che generano secondo le stime 6,4 miliardi di impatto economico.

All'evento di presentazione guidato dal direttore Alessandro Lucarini sono intervenuti gli assessori del Comune di Riccione Simone Imola (Sport) e Mattia Guidi (Turismo), insieme all'onorevole Andrea Gnassi. Tra i servizi chiave offerti alle strutture ricettive figurano 5 escursioni settimanali, tour privati per famiglie, un sistema di prenotazione online prima dell'arrivo e un parco mezzi costantemente rinnovato tra e-bike, gravel, bici da corsa e mtb. Le uscite, nate dall'esperienza quasi trentennale delle guide locali, sono studiate per accogliere anche i ciclisti meno esperti e i residenti.