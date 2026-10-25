Accoglienza e inclusione. Al Cinema Tiberio la rassegna ACEC “Intrecci”

Il Cinema Tiberio di San Giuliano a Rimini propone l’edizione 2026 della Rassegna Intrecci, promossa da ACEC Emilia-Romagna e dedicata ai temi dell’accoglienza, dell’inclusione e del rapporto con culture diverse, realizzata con l’utilizzo degli strumenti del cinema e del teatro.

Per quanto riguarda il cinema l’appuntamento è da lunedì 26 a mercoledì 28 ottobre(ore 21, mercoledì anche ore 17, biglietto € 7 interi, € 6 ridotti, € 5 ridotti Tiberio Club) con il nuovo film di Gianni Amelio, Nessun Dolore, presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, interpretato da Alessandro Borghi, Valeria Golino e Valerio Mastandrea. Davide è un uomo sulla trentina che vende libri usati in una piazza romana. Un giorno si vede ‘imporre’ da un immigrato nordafricano la presenza di un bambino del quale cerca rapidamente di disfarsi. Facendolo, provoca un grave incidente che fa sì che al pronto soccorso incontri un’adolescente anch’essa immigrata ed incinta. Tutto quanto sino ad allora era stato tenuto a distanza finisce con il divenire sempre più presente. Il regista torna, trentadue anni dopo Lamerica, ad affrontare il tema dei migranti scegliendo una diversa prospettiva.

Mercoledì 4 novembre alle ore 21 (biglietto unico € 7) è in programma lo spettacolo teatrale Alba di e con Kastriot Shei. Un racconto teatrale intenso e autobiografico, diretto e interpretato da Kastriot Shehi, che ripercorre gli eventi accaduti il 7 marzo 1991, quando migliaia di cittadini albanesi salparono sulla nave Vlora dal porto di Durazzo verso l’Italia in cerca di libertà, sicurezza e di un futuro migliore. Attraverso la propria esperienza personale, Kastriot Shehi restituisce voce a una memoria collettiva che attraversa intere generazioni e racconta il coraggio di chi ha affrontato il mare spinto dalla speranza.

Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, www.cinematiberio.it, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it.