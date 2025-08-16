Incendio nella notte in hotel, evacuati 40 ospiti

Venerdì sera, intorno all'1.30, è scattato l'allarme nell'hotel Crisvan, a Bellaria Igea Marina, a causa di un incendio che ha costretto il personale e gli ospiti ad abbandonare la struttura in fretta e furia. Colpa di un guasto ad un quadro elettrico situato a piano terra, vicino alla hall. E' lì che si sono sviluppati fumo e fiamme, per fortuna domati sul nascere grazie al tempestivo intervento dei dipendenti dell'albergo, che hanno azionato gli estintori. All’arrivo dei vigili del fuoco l’incendio risultava già spento, anche se la struttura ricettiva è stata dichiarata temporaneamente inagibile a causa della compromissione del quadro elettrico.

Al momento del rogo nell'hotel (un tre stelle da una trentina di camere) alloggiavano 40 persone. Tutte sono stati evacuate senza conseguenze fisiche. Alcune di loro hanno potuto fare rientro nelle proprie stanze, mentre altre sono state ricollocate in strutture ricettive limitrofe grazie alla collaborazione tra i titolari dell’albergo e gli operatori locali. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti i carabinieri di Bellaria e il sindaco Filippo Giorgetti, che ha seguito da vicino il trasferimento degli ospiti.