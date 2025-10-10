  
evento a milano marittima

Diverse aziende riminesi tra le "Excelsa" scelte da Confindustria Romagna

In foto: Riciputi
Riciputi
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Ven 10 Ott 2025 15:12 ~ ultimo agg. 17:12
Ci sono anche alcune aziende riminesi tra le imprese eccellenti protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna. L’iniziativa si è tenuta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima coinvolgendo le 30 realtà individuate dalla giuria per le sei categorie: comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, sicurezza, sostenibilità e le due categorie speciali: femminile e Under40. 

Dopo i saluti di apertura del Presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi, e dell’assessore regionale Vincenzo Colla, sono intervenuti i presidenti di giuria di Excelsa Award 2025, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, che guidano gli enti camerali della Romagna e di Ravenna-Ferrara, e il professor Riccardo Silvi del dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna con la relazione “Le leve per competere di fronte all’accelerata obsolescenza della conoscenza”.

 

Le aziende riminesi eccellenti: MYO SPA – Poggio Torriana (RN), SANTA MONICA SPA – Misano Adriatico (RN), NUHPRO Srl – Rimini (RN), INDEL B – Sant’Agata Feltria (RN), M-LIVE SRL – San Giovanni in Marignano (RN), PESARESI SPA - Rimini (RN), GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA – San Giovanni in Marignano (RN)

