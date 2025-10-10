Diverse aziende riminesi tra le "Excelsa" scelte da Confindustria Romagna
Ci sono anche alcune aziende riminesi tra le imprese eccellenti protagoniste di Excelsa, la rassegna biennale ideata da Confindustria Romagna. L’iniziativa si è tenuta al Mare Pineta Resort di Milano Marittima coinvolgendo le 30 realtà individuate dalla giuria per le sei categorie: comunicazione d’impresa, innovazione, internazionalizzazione, lavoro e risorse umane, sicurezza, sostenibilità e le due categorie speciali: femminile e Under40.
Dopo i saluti di apertura del Presidente di Confindustria Romagna, Mario Riciputi, e dell’assessore regionale Vincenzo Colla, sono intervenuti i presidenti di giuria di Excelsa Award 2025, Carlo Battistini e Giorgio Guberti, che guidano gli enti camerali della Romagna e di Ravenna-Ferrara, e il professor Riccardo Silvi del dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna con la relazione “Le leve per competere di fronte all’accelerata obsolescenza della conoscenza”.
Le aziende riminesi eccellenti: MYO SPA – Poggio Torriana (RN), SANTA MONICA SPA – Misano Adriatico (RN), NUHPRO Srl – Rimini (RN), INDEL B – Sant’Agata Feltria (RN), M-LIVE SRL – San Giovanni in Marignano (RN), PESARESI SPA - Rimini (RN), GILMAR DIVISIONE INDUSTRIA SPA – San Giovanni in Marignano (RN)