con vescovo e sindaco

Laboratorio di Esperienze al cubo. Lunedì l'inaugurazione ufficiale

In foto: dalla locandina
dalla locandina
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 14 Dic 2025 11:49 ~ ultimo agg. 12:02
Tempo di lettura 2 min
Lunedì 15 dicembre alle 15.15 è in programma l'inaugurazione per il laboratorio di Esperienze al Cubo nella zona artigianale di Viserba, in via Pastore alle 14. L’inaugurazione si terrà alla presenza del Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad e del Vescovo di Rimini, Mons. Nicolò Anselmi, con i volontari dell’associazione APS Amici del Sottomarino giallo e la presidente Elisa Marchioni.  Dopo il taglio del nastro, per i coraggiosi sarà possibile sfidare il Cubo.

Il laboratorio è stato realizzato dall’APS Amici del Sottomarino giallo di Rimini, un’associazione di promozione sociale che si occupa di inclusione, di fragilità, di riciclo e riuso, e di spettacolo e creatività. 
Con questo progetto, l’obiettivo è coniugare attenzione sociale e creatività in uno spazio di incontro per tutti.

https://www.icaroplay.it/programmi/esperienze-al-cubo-con-gli-amici-del-sottomarino-giallo-il-gioco-e-di-tutti/

Il laboratorio di Esperienze al Cubo, spiegano gli Amici del Sottomarino Giallo, "è uno spazio per socializzare e incontrarsi; il gioco è il tramite per rompere il ghiaccio e per c l’occasione di stare insieme anche fra persone che non si conoscono e di generazioni differenti. A dare il nome e caratterizzare questa esperienza è un grande Cubo di 5 metri di lato, che ospita all’interno un grande labirinto avventuroso interamente al buio, che si sviluppa su due piani e 11 ambienti.
Per uscire, si può usare solo il tatto, le mani, l’istinto… 
è un’avventura che affascina i bambini … di tutte le età, perché conquista anche gli adulti. Abbiamo realizzato già alcune attività nei mesi scorsi, per mettere alla prova il Cubo; ed ora, con l’inaugurazione, proviamo a sperimentare le modalità di utilizzare questo spazio versatile in cui incontrarsi con proposte per ogni età".

www.esperienzealcubo.it
l'invito all'inaugurazione

