Eventi storici

Inaugurato a Orestiada, il monumento in ricordo della "Taxiarchia Rimini"

In foto: Cerimonia a Orestiada, Grecia
Cerimonia a Orestiada, Grecia
di Redazione   
Gio 25 Set 2025 17:57 ~ ultimo agg. 18:06
Tempo di lettura 1 min
L'assessora Francesca Mattei la scorsa settimana si è recata a Orestiada, in Grecia, per partecipare alla cerimonia di inaugurazione del monumento realizzato in ricordo della "Battaglia di Rimini", uno degli episodi più significativi della liberazione di Rimini avvenuta il 21 settembre 1944, quando i primi ad entrare furono alcune pattuglie del II° Battaglione della IIIª Brigata da Montagna, ribattezzata proprio "Brigata Rimini". Orestiada ospita ancora oggi la 3a Brigata di Fanteria Meccanizzata “Rimini”, unità militare che nel 1944 combatté valorosamente in Romagna e specificamente a Rimini. All'evento hanno partecipato l'assessora Francesca Mattei, delegata dal Sindaco Jamil Sadegholvaad, e diverse importanti autorità tra cui: Adamantios Papadopoulos, Sindaco della città di Orestiada; e Nikolaos Dendias, Ministro alla difesa della Repubblica Greca. L'iniziativa testimonia il forte legame storico e di amicizia tra l'Italia e la Grecia e tra Rimini e Orestiada, un rapporto che si è consolidato durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale attraverso la comune lotta per la liberazione dall'occupazione nazifascista.
