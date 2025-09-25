Pipistrelli intrappolati nel chiostro del Lettimi. Appello degli ambientalisti

Martedì alle 8.30 Arianna Lanci di Monumenti Vivi Rimini e Lipu ha ricevuto segnalazione della presenza di un pipistrello rimasto intrappolato nel chiostro del Lettimi a causa della rete posizionata per impedire l’accesso ai piccioni e ai gabbiani. E' stata subito allertata l’Assessora all'Ambiente Anna Montini, che ha assicurato sarebbe intervenuta Anthea. La segnalazione è stata fatta anche ai carabinieri Forestali

Con il passare delle ore i pipistrelli da uno sono diventati prima due e poi tre. "A detta di chi al Lettimi ci lavora nessuno di Anthea si è visto. Al momento i pipistrelli volano durante il giorno - spiega Arianna Lanci - ma non è un segno che stiano bene. I pipistrelli sono animali notturni: il fatto che li si veda volare di giorno significa che sono molto stressati! Allora mi chiedo: fino a quando dobbiamo aspettare? Fino al momento in cui questi animali sofisticatissimi e delicatissimi smetteranno di volare e li troveremo accasciati a terra? Ricordiamo al nostro Assessorato all’Ambiente che tutte le specie di chirotteri e i siti di svernamento e riproduttivi sono particolarmente protette in E R tramite LR 15/2006 e in Italia tramite la Legge 157/1992".

La richiesta dell'associazione ambientalista è che "i pipistrelli siano liberati e che il problema rappresentato da quella rete sia risolto una volta per tutte. Come Monumenti Vivi Rimini e Lipu Rimini ribadiamo la disponibilità nel collaborare in modo da trovare una soluzione al contenimento dei piccioni nel pieno rispetto del benessere animale".