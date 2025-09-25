  
Indietro
menu
menu

nella notte a rimini

Sente dei rumori e trova l'auto in fiamme, si indaga per incendio doloso

In foto: vigili del fuoco
vigili del fuoco
di Lamberto Abbati   
Tempo di lettura 1 min
Gio 25 Set 2025 16:42 ~ ultimo agg. 17:41
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Ha avvertito dei rumori nel cuore della notte e, preoccupato, è uscito di casa per controllare cosa stesse succedendo. Una volta fuori dall'abitazione, ha visto la sua Jaguar nera, parcheggiata in strada a poca distanza, avvolta dalle fiamme. E' un incendio di natura dolosa quello che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, in via Ferrari a Rimini. La vettura, di proprietà di un cittadino albanese, è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno danneggiato anche altri veicoli lì vicino.

L'uomo ha subito dato l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ad una Volante della polizia di Stato. In via Ferrari era presente anche la Scientifica, che ha svolto un accurato sopralluogo. Dai primi rilievi è emerso chiaramente che si sia trattato di un incendio doloso. Nessuna traccia al momento di chi ha appiccato il rogo, ma gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno assunto le indagini, stanno visionando i filmati di alcune telecamere private

Altre notizie
Uno dei pipistrelli intrappolati
Monumenti Vivi Rimini

Pipistrelli intrappolati nel chiostro del Lettimi. Appello degli ambientalisti
di Redazione
Da sx Gianfreda, Suzzi, Fabi, Raffaeli
promossa da Isal

Cento città contro il dolore. Per sostenere chi vive la malattia da invisibile
di Redazione
Alberto Crescentini con Tap In
Edito da ilPonte

Ritorna "Tap in", il periodico della pallacanestro alla 41a edizione
di Icaro Sport
FOTO
La premiazione di Diego Iannazzone
Concorso naz. Città di Ascoli

Diego Iannazzone, cavaliere 11enne riminese, continua a vincere
di Icaro Sport
VIDEO
principio di incendio in via Isotta a Rimini
Nel primo pomeriggio

Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini
di Redazione
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO