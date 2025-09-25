Sente dei rumori e trova l'auto in fiamme, si indaga per incendio doloso

Ha avvertito dei rumori nel cuore della notte e, preoccupato, è uscito di casa per controllare cosa stesse succedendo. Una volta fuori dall'abitazione, ha visto la sua Jaguar nera, parcheggiata in strada a poca distanza, avvolta dalle fiamme. E' un incendio di natura dolosa quello che si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, in via Ferrari a Rimini. La vettura, di proprietà di un cittadino albanese, è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno danneggiato anche altri veicoli lì vicino.

L'uomo ha subito dato l'allarme ai vigili del fuoco, intervenuti sul posto insieme ad una Volante della polizia di Stato. In via Ferrari era presente anche la Scientifica, che ha svolto un accurato sopralluogo. Dai primi rilievi è emerso chiaramente che si sia trattato di un incendio doloso. Nessuna traccia al momento di chi ha appiccato il rogo, ma gli investigatori della Squadra Mobile, che hanno assunto le indagini, stanno visionando i filmati di alcune telecamere private.