Hotel Ambasciatori di Riccione. Il consiglio di Stato: ampliamento legittimo

Il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza che accerta e conferma la piena legittimità del titolo edilizio rilasciato a Margherita Ambasciatori s.r.l. per l’ampliamento dell’hotel Ambasciatori di Viale Milano. La sentenza, depositata in data odierna, accoglie l’appello presentato dal Comune di Riccione avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna.

Si chiude così una complessa vicenda legale, partita quando la società proprietaria di una struttura alberghiera vicina all'Ambasciatori aveva intrapreso l'azione legale contestando la legittimità del titolo edilizio rilasciato per l'ampliamento. Il Tar dell’Emilia-Romagna, nel 2023 aveva annullato il permesso a costruire, accogliendo il ricorso della società ricorrente e mettendo in discussione l'operato amministrativo. Il comune, a quel punto, si era rivolto in appello al Consiglio di Stato nella primavera di quello stesso anno. E la pronuncia del giudice amministrativo di ultimo grado ha ribaltato la decisione di primo grado, facendo propri gli esiti di una serie di verifiche disposte dallo stesso giudice e svolte dal Dipartimento di Architettura della Università di Bologna.

Dopo questa sentenza definitiva la proprietà dell'albergo può ora riprendere i lavori della nuova struttura.

“La sentenza del Consiglio di Stato è una ulteriore conferma del solido lavoro prodotto dai nostri uffici - dichiara soddisfatto Christian Andruccioli, assessore all'Urbanistica - Il Comune si era appellato per sbloccare un cantiere che da troppo tempo deturpa il nostro lungomare difendere la validità delle proprie procedure e, per farlo, ha messo in campo risorse adeguate e una strategia difensiva solida, avvalendosi delle migliori professionalità in materia. Oggi la massima giurisdizione amministrativa ci dà pienamente ragione, attestando la correttezza degli approfondimenti tecnici e giuridici prodotti dagli uffici. Per ridurre l’elevato contenzioso ereditato dal passato stiamo lavorando su regolamenti e piani chiari e trasparenti, che stanno consentendo agli operatori economici di ritrovare fiducia ed investire a Riccione”.