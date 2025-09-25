Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini dove intorno alle 14 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Isotta (a poca distanza dall'incrocio con via Bonsi) per mettere in sicurezza un locale adibito a magazzino di monopattini elettrici. Alcuni residenti hanno segnalato fumo provenire dai locali (qualcuno parla anche di fiamme) e un forte e persistente odore. Sul posto, oltre a due mezzi dei pompieri, anche una ambulanza del 118, la polizia di Stato e quella Locale.

L'arrivo dei mezzi a sirene spiegate ha attirato l'attenzione di molti cittadini.

https://www.icaroplay.it/programmi/principio-di-incendio-in-pieno-centro-storico-a-rimini/