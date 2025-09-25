  
Indietro
menu
menu

Nel primo pomeriggio

Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini

In foto: principio di incendio in via Isotta a Rimini
principio di incendio in via Isotta a Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 25 Set 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:50
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini dove intorno alle 14 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Isotta (a poca distanza dall'incrocio con via Bonsi) per mettere in sicurezza un locale adibito a magazzino di monopattini elettrici. Alcuni residenti hanno segnalato fumo provenire dai locali (qualcuno parla anche di fiamme) e un forte e persistente odore. Sul posto, oltre a due mezzi dei pompieri, anche una ambulanza del 118, la polizia di Stato e quella Locale. 

L'arrivo dei mezzi a sirene spiegate ha attirato l'attenzione di molti cittadini.

https://www.icaroplay.it/programmi/principio-di-incendio-in-pieno-centro-storico-a-rimini/
Altre notizie
dal sito dell'hotel
ribaltata sentenza TAR

Hotel Ambasciatori di Riccione. Il consiglio di Stato: ampliamento legittimo
di Redazione
Mascino e Capotondi
con cristina capotondi

Rimini in prima serata su Rai 1 con la serie "La ricetta della felicità"
di Redazione
repertorio
droga nel biberon

Grosso giro di spaccio a Campobasso. Uno dei ricercati fermato a Rimini
di Redazione
Tomas Canuti
Sabato 4 ottobre

New Rimini in Final Four di Coppa Italia. A Godo la semifinale è con Buttrio
di Icaro Sport
Le amiche di Mila
Ventotto le squadre al via

Torna il 27 e 28 settembre "Una schiacciata per Mila"
di Icaro Sport
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO