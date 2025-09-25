Nel primo pomeriggio
Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini
In foto: principio di incendio in via Isotta a Rimini
di Redazione
1 min
Gio 25 Set 2025 14:26 ~ ultimo agg. 14:50
Principio di incendio in pieno centro storico a Rimini dove intorno alle 14 i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Isotta (a poca distanza dall'incrocio con via Bonsi) per mettere in sicurezza un locale adibito a magazzino di monopattini elettrici. Alcuni residenti hanno segnalato fumo provenire dai locali (qualcuno parla anche di fiamme) e un forte e persistente odore. Sul posto, oltre a due mezzi dei pompieri, anche una ambulanza del 118, la polizia di Stato e quella Locale.
L'arrivo dei mezzi a sirene spiegate ha attirato l'attenzione di molti cittadini.
