Violenza nel residence

La picchia con una pentola e la minaccia col coltello. Arrestato 38enne

In foto: una volante della polizia di Stato
una volante della polizia di Stato
Gio 4 Set 2025 17:22 ~ ultimo agg. 17:48
Ha concordato una prestazione sessuale con una donna poi, dopo averla consumata, l'ha picchiata e minacciata per farsi restituire i soldi. L'episodio, avvenuto nella serata di mercoledì 3 settembre in un residence tra Marina Centro e Bellariva, si è concluso con l'arresto di un 38enne africano da parte della Squadra Volante della Questura di Rimini.  
Gli agenti, arrivati sul posto a seguito di una segnalazione, sono saliti al primo piano dello stabile, dove il corridoio era completamente ricoperto dalla polvere di un estintore che l’aggressore aveva usato per tentare la fuga. In uno degli appartamenti si trovava la vittima con uno zigomo gonfio e difficoltà a camminare. A terra gocce di sangue e un coltello da cucina fuori posto. La donna ha spiegato di aver concordato una prestazione sessuale col 38enne, pagata in anticipo, ma dopo averla consumata è scoppiata la violenza. L’uomo l’ha colpita con uno schiaffo al volto e poi alla schiena e alle spalle con una pentola; infine le ha puntato un coltello, minacciandola se non gli avesse restituito i soldi e portandole via il cellulare. 
A dare l'allarme alla polizia, sentite le urla, sono stati i vicini che poi sono accorsi in aiuto della donna, facendo fuggire l’aggressore, ancora scalzo. Uno dei vicini lo ha anche inseguito, dando poi indicazioni preziose agli agenti che lo hanno rintracciato e bloccato, nonostante un tentativo di fuga.
Il 38enne è stato arrestato per rapina aggravata e lesioni e denunciato per il porto di armi od oggetti atti ad offendere e minacce aggravate. Si trova nel carcere dei Rimini

