dopo l'atto vandalico
A Cattolica l'anniversario della Liberazione si celebra nella nuova sede Anpi
di Redazione
Gio 4 Set 2025 16:56 ~ ultimo agg. 17:17
Cattolica ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione dal nazifascismo nella nuova sede dell’Anpi in via Milazzo, dopo l’atto vandalico che ha devastato la precedente che si trovava nell’ex casa “Giovannini-Vici”. La cerimonia, mercoledì 3 settembre, si è svolta alla presenza la sindaca di Cattolica Franca Foronchi, il presidente dell’Anpi Maurizio Castelvetro, il Vice sindaco e Assessore alla cultura Federico Vaccarini, gli Assessori ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo e alle pari opportunità Claudia Gabellini per l’Amministrazione di Cattolica. Hanno partecipato anche i consiglieri comunali Roberto Franca e Marco Magnani.
In rappresentanza di San Giovanni in Marignano sono intervenuti gli Assessori Federica Cioppi e Francesca Pieraccini. Presenti, insieme con Castelvetro, altri componenti della sezione locale dell’Anpi.“È nostro compito mantenere viva la memoria e trasmettere i valori di libertà, pace e democrazia alle nuove generazioni affinché diventino un patrimonio condiviso della nostra comunità” ha detto Foronchi.
Nel corso della celebrazione si è ricordato quel 3 settembre di 81 anni fa quando gli alleati entrarono a Cattolica per liberarla dall’occupazione nazifascista, senza incontrare alcuna resistenza e accolti festosamente da cittadini e cittadine che li informarono che gli ultimi tedeschi rimasti (i “diavoli verdi” di Montecassino) erano fuggiti precipitosamente via mare. Nelle stesse ore venivano liberate anche San Giovanni in Marignano, Gradara e Gabicce. Succedeva 8 mesi prima della definitiva vittoria in Europa. È stato un importante momento per tenere viva la memoria di quegli avvenimenti che videro tanti cattolichini collaborare con gli alleati, tra cui Pino e Cino Ubalducci, Wilmo Piccioni e altri partigiani cattolichini, le cui azioni sono descritte in una pubblicazione, realizzata insieme ad Anpi provinciale Pesaro Urbino, intitolata “Behind the Gothic line – Operation Packard”, nella traduzione di Alda Ugolini Filippini: si tratta del racconto pubblicato nel 1947 dal comandante americano Richard M. Kelly, delle missioni segrete condotte nell’estate del 1944 tra Fano e Cattolica grazie alla collaborazione tra Alleati, nuovo esercito italiano e Resistenza locale.
