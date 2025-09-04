  
a due passi dal centro

Automobilista perde il controllo, provoca incidenti in serie con feriti

In foto: Una delle auto coinvolte @Adriapress
Una delle auto coinvolte @Adriapress
di Redazione   
Gio 4 Set 2025 17:47
E’ stato probabilmente un malore la causa della serie di incidenti che attorno alle 13 di giovedì ha coinvolto 6 veicoli a pochi passi dal centro storico di Rimini. Il conducente, un 55enne non residente a Rimini, ha perso il controllo della sua auto, una utilitaria della Hyundai, mentre era in via Gambalunga. Prima ha urtato due auto che procedevano sulla carreggiata. Il veicolo ha poi proceduto nella sua folle corsa attraversando via Roma, via dei Mille, via Savonarola fino a via Destra del Porto, causando lungo il percorso altri due frontali. L’epilogo alla rotatoria tra le vie Destra del Porto, Perseo e Coletti, dove ha causato un ultimo tamponamento, scaraventando un'auto quasi sulla pista ciclabile lungo il porto canale per poi finire la corsa sul parapetto di protezione. La serie di incidenti ha causato tre feriti, trasportati in pronto soccorso dal 118, tutti con ferite lievi. Tra loro anche un pedone che si trovava nei pressi della rotatoria e che è caduto per la paura di essere investito. Sul posto sono intervenuti il nucleo infortunistica della Polizia Locale per i rilievi e i Vigili del Fuoco per domare un principio di incendio sviluppatosi in uno dei mezzi coinvolti.  L’automobilista è stato sottoposto anche ad alcol test che è risultato negativo.

