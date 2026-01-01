  
annuncio di capodanno

In piazzale Roma a Riccione la vigilia di Ferragosto in musica con gli Eiffel65

In foto: la locandina del concerto
la locandina del concerto
di Redazione   
Gio 1 Gen 2026 12:40 ~ ultimo agg. 16:28
Nuovo concerto annunciato a Riccione per l'estate 2026. Ad animare la vigilia di Ferragosto saranno gli Eiffel65, che entrano nel palinsesto di Riccione Music City. E' il primo concerto gratuito annunciato e si svolgerà il 14 agosto nell'arena piazzale Roma. La notizia è stata data subito dopo i festeggiamenti per il nuovo anno.

