in piazzale Ceccarini

A Riccione l'anno nuovo è partito ballando sui ritmi di Discoteca Romantica

In foto: Capodanno 2026 a Riccione
Capodanno 2026 a Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 1 Gen 2026 11:07 ~ ultimo agg. 16:36
Con Discoteca Romantica Riccione ha salutato l’arrivo del nuovo anno trasformando piazzale Ceccarini i una pista a cielo aperto. La serata ha preso il via con l’opening party firmato Aquafan con il dj Franky e la presentatrice Mary Mulazzani. E' poi partito lo show di Nostalgia 90 e ogni brano è diventato un coro collettivo. Sul palco, protagonista anche l’artista riccionese Michelle Lufo, reduce da X Factor 2025.

Poco prima della mezzanotte, il momento istituzionale del brindisi: la sindaca Daniela Angelini, l’assessore Mattia Guidi e la giunta comunale sono saliti sul palco per portare il saluto e gli auguri dell’amministrazione

Sono poi tornati in consolle Max Monti e Claudio Coveri, che con la loro maestria nel mixaggio hanno condotto il pubblico in un viaggio sonoro attraverso i decenni: dai classici che hanno fatto la storia fino alle sonorità più attuali.

La sindaca Daniela Angelini e l’assessore al Turismo Mattia Guidi: “Il successo straordinario di questo Capodanno è il frutto di una virtuosa collaborazione tra il settore pubblico e quello privato - hanno osservato sindaca e assessore -. Riccione in questi giorni si è mostrata all’altezza delle aspettative, confermando la sua capacità di accogliere e stupire. La domanda turistica è stata molto buona: con oltre 150 alberghi aperti e un buon tasso di riempimento. È un segnale di un sistema che sa fare squadra e che continua a investire sulla qualità e sull'attrattività del territorio”.

