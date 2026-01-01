  
Indietro
menu
menu

soggiorni più lunghi

Il "Ferragosto invernale". Rimini piena di gente per gli eventi di Capodanno

In foto: Incendio al Castello
Incendio al Castello
di Redazione   
Tempo di lettura 3 min
Gio 1 Gen 2026 12:27 ~ ultimo agg. 17:00
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

L'incendio al castello, il liscio in piazzale Kennedy, i Dj set. Rimini archivia ll Capodanno 2026 con un bilancio positivo, che premia anche dal punto di vista turistico la scelta di distribuire la festa su più giorni. Rimini - afferma l'amministrazione ha offerto un colpo d’occhio da “ferragosto invernale”, con alberghi pieni e una presenza turistica costante non solo a cavallo della notte di San Silvestro, ma anche nei giorni successivi. I primi riscontri di Visit Rimini confermano una media di soggiorno più alta rispetto agli anni precedenti, con molti ospiti arrivati già dal 29 dicembre e una città ancora animata il 2, 3 e 4 gennaio.

A inaugurare il “Capodanno più lungo” sono state le anteprime dei due concerti gratuiti in piazza Malatesta: Edoardo Bennato e Francesca Michielin, nella notte del 31 poi Rimini si è trasformata in una gigantesca piazza diffusa di festa, con dj set e appuntamenti musicali in ogni angolo del centro storico e sul lungomare.

Tra le novità più apprezzate, la Liscio Street Parade – New Year Edition al mare, che ha portato il folklore romagnolo in piazzale Kennedy. Alle 23 il Sindaco di Rimini ha portato il suo saluto al Popolo del Liscio convenuto un po’ da tutte le principali regioni del Centro Nord Italia.

A mezzanotte e mezza piazza Malatesta si è riempita per lo spettacolo dell’incendio al Castello che si è presentato nella nuova versione potenziata dall’incontro fra gli effetti luminosi e lo spettacolo di fuochi artificiali (a volume depotenziato) che ha incantato il pubblico per dodici minuti con 10mila effetti di fuochi e scie luminose che hanno raggiunto 20 metri di altezza.

Il bilancio di questo Capodanno – commenta Sadegholvaad – è molto chiaro: la formula del Capodanno spalmato su più giorni è vincente e oggi possiamo dirlo con ancora più convinzione. I numeri delle presenze, il colpo d’occhio di una città piena già dal 29 dicembre e viva fino ai primi giorni di gennaio, ci dicono che Rimini è sempre più scelta non per una sola notte, ma per una vera vacanza di fine anno. Abbiamo confermato l’intuizione dello scorso anno, rafforzandola e variando il racconto: due grandi concerti di anteprima che hanno fatto il pieno, una notte di San Silvestro con una città intera trasformata in un’unica grande festa diffusa, e una novità come la Liscio Street Parade al mare che ha saputo unire identità, tradizione e contemporaneità. Oggi, con l’Opera di Capodanno, apriamo idealmente un anno eccezionale, il 2026, con uno sguardo ottimista e sempre più internazionale. Il calendario degli eventi già programmati – dal ritorno di Vasco Rossi all’anteprima di Achille Lauro, da Routes Europe 2026 all’Adunata nazionale dei Carabinieri, fino a Velocity – racconta una città che continua a crescere, a osare e a proporsi come protagonista sulla scena nazionale e internazionale. Rimini dimostra ancora una volta di saper lavorare sul lungo periodo, costruendo attrattività, qualità e visione.”

 

Altre notizie
il carcere dei Casetti di Rimini
169 a fronte di 118

Visita di fine anno ai Casetti per i Radicali: sovraffollamento intollerabile
di Redazione
frana Ventoso
fondi commissariali

Danni post alluvione. A Verucchio assegnati lavori per un milione
di Redazione
Mauro GAlli, Volontario CRI Riccione
malore improvviso

Lutto nel mondo del volontariato. E' morto Mauro Galli della CRI di Riccione
di Redazione
Capodanno in piazza a Cattolica
buon riempimento alberghi

A Cattolica countdown in piazza Roosvelt. E in mattinata bagno benaugurale
di Redazione
Capodanno a Santarcangelo
capodanno in 1 km quadrato

A Santarcangelo musica e brindisi sotto l'arco di Piazzale Ganganelli
di Redazione
FOTO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO