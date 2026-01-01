  
Indietro
menu
menu

Leonardo ultimo nato

La schiacciata più bella. Il primo nato è figlio della ex pallavolista Gugnali

In foto: Jordan con la mamma Valentina e il papà Michael
Jordan con la mamma Valentina e il papà Michael
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Gio 1 Gen 2026 11:15 ~ ultimo agg. 11:36
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00:55 da genitori di Misano Adriatico La mamma Valentina Gugnali, ex pallavolista riccionese e papà Michael Mair. Gugnali si è ritirata pochi mesi fa dopo 19 anni di attività agonistica. Ha chiuso la carriera a Riccione, dove aveva iniziato nel 2006. 

Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23:47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro.

Al fianco e a supporto dei neo genitori i professionisti del reparto Ostetricia e Ginecologia.

Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. in calo di oltre 100 rispetto all'anno precedente. Nel 2024, infatti, i nati erano stati 2375.

Altre notizie
Capodanno 2026 a Riccione
in piazzale Ceccarini

A Riccione l'anno nuovo è partito ballando sui ritmi di Discoteca Romantica
di Redazione
FOTO
repertorio
interventi sull'84% dei reati

Tempo di bilanci per i carabinieri. In un anno tratte in arresto 373 persone
di Redazione
Il Victoria vuole tornare ad esultare
"Girometti il mister giusto"

Prima Categoria: il DS Trivulzio: "Victoria, obiettivo playoff raggiungibile"
di Icaro Sport
marcia pace 1 gennaio
ore 16. ponte di Tiberio

Primo gennaio: torna la marcia per la pace di Rimini
di Stefano Rossini
Biennale del Disegno 2024 ©Riccardo Gallini /GRPhoto
1962 aziende nel settore

In Provincia crescono le imprese "culturali", ma la ricchezza prodotta cala
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO