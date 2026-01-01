La schiacciata più bella. Il primo nato è figlio della ex pallavolista Gugnali

All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00:55 da genitori di Misano Adriatico La mamma Valentina Gugnali, ex pallavolista riccionese e papà Michael Mair. Gugnali si è ritirata pochi mesi fa dopo 19 anni di attività agonistica. Ha chiuso la carriera a Riccione, dove aveva iniziato nel 2006.

Di colore azzurro anche l’ultimo fiocco del 2025, visto che alle ore 23:47 del 31 dicembre è venuto alla luce Leonardo, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio di Federica Aprato e Massimo Polidori, residenti a Pesaro.

Al fianco e a supporto dei neo genitori i professionisti del reparto Ostetricia e Ginecologia.

Nell’anno appena concluso all’ospedale Infermi di Rimini sono stati 2267 in totale i nati. in calo di oltre 100 rispetto all'anno precedente. Nel 2024, infatti, i nati erano stati 2375.