In partenza i saldi. Da sabato acquirenti alla ricerca di buoni affari

Approfittando del fine settimana e di qualche giorno ancora festivo partono il 3 gennaio, anche in provincia di Rimini, i saldi invernali. In tutta la Regione si parla di un giro d'affari che supererà i 400 milioni. Secondo l'ufficio studi di Confcommercio regionale, la stagione degli sconti interesserà circa 1,2 milioni di famiglie. La spesa media per ogni cittadino emiliano-romagnolo sarà di circa 145 euro (leggermente superiore alla media nazionale di 137 euro), con un valore per famiglia che supererà i 320 euro.

Alcune sagge regole per evitare truffe o incomprensioni.

I saldi riguarderanno i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti durante una determinata stagione o entro un determinato periodo di tempo. Dal dicembre 2013, non è più necessaria alcuna comunicazione sulla data di inizio e la durata dei saldi, una semplificazione nel campo delle liberalizzazioni del commercio, introdotta con delibera della Giunta regionale.

I commercianti, tuttavia, hanno l'obbligo di esporre il prezzo praticato ordinariamente e lo sconto o ribasso espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che si intende praticare nel corso della vendita di fine stagione. Al fine di non indurre il consumatore in errore, è obbligatorio, inoltre, disporre le merci offerte nelle vendite di fine stagione in maniera inequivocabilmente distinta e separata da quelle poste in vendita alle condizioni ordinarie. Il Comune di Rimini, durante questo periodo, vigilerà affinché le disposizioni a tutela dei consumatori vengano osservate.