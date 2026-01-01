  
notte senza eccessi

Capodanno in sicurezza grazie alle 250 forze dell'ordine in servizio

In foto: Agente a presidio nella notte di Capodanno in piazza Malatesta
Agente a presidio nella notte di Capodanno in piazza Malatesta
Erano 250 le donne e gli uomini della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dell’Esercito Italiano e dei corpi di Polizia Locale che, grazie alla loro presenza, hanno garantito a turisti e cittadini che hanno riempito piazze, centri storici, locali da ballo e location varie, di brindare al 2026 in
tranquillità e sicurezza. I servizi pianificati in occasione dei festeggiamenti della notte di Capodanno, hanno garantito un sicuro e ordinato svolgimento di tutte le iniziative. Particolarmente controllate sono state Rimini e Riccione, mete di anche di un elevato flusso turistico.
Sono stati programmati dei controlli grazie ad un dispositivo mobile interforze. Nei soli turni notturni, l’impiego di 50 operatori della Polizia di Stato, 32 unità
dell’Arma dei Carabinieri, 10 unità della Guardia di Finanza, 30 operatori della Polizia Locale, 3 unità dell’Esercito Italiano, un equipaggio unità cinofila/antiesplosivo della Polizia di Stato, due squadre del Reparto Mobile della Polizia di Stato, oltre al dispositivo messo in atto dalla Polizia Locale dei Comuni.


Gli agenti della Polizia Ferroviaria, in sinergia con il personale della Questura e dei Carabinieri hanno sorvegliato attentamente le Stazioni Ferroviarie di
Rimini e Riccione, garantendo in sicurezza l’arrivo e il deflusso delle migliaia di giovani provenienti da tutta Italia. Intenso anche il lavoro della Polizia Stradale. Le 5 pattuglie impegnate hanno contestato 19 infrazioni al codice della strada. Le operazioni di Polizia hanno portato all’identificazione di oltre 200 persone.

