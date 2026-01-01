Tempo di bilanci per i carabinieri. In un anno tratte in arresto 373 persone

Dall'arresto dei genitori che avevano obbligato la figlia ad un matrimonio nel loro paese d'origine allo smantellamento di un traffico di auto di lusso. E' Tempo di bilanci per i Carabinieri di Rimini, che nel 2025 hanno eseguito 9.805 interventi. Oltre 50mila i servizi esterni, di cui 972 servizi di ordine e sicurezza pubblica sulle strade per un impiego di 2.089 militari, 65.357 le persone controllate e 44.884 i mezzi verificati. Un'azione resa possibile dalla presenza dei 3 Comandi Compagnia, articolati in 1 tenenza e 18 stazioni, che agiscono nei 27 comuni della provincia, con l’apporto dei reparti di specialità.

Nel contrasto alla criminalità, con il coordinamento delle Procure della Repubblica di Rimini, l’azione delle donne e degli uomini dell’Arma ha determinato l’arresto di 373 persone (di cui, solo per citarne alcune, 39 per furto e 22 per rapina) e il deferimento in stato di libertà di altri 2.667 soggetti. Importante anche il risultato delle attività di contrasto al traffico e allo spaccio di stupefacenti, caratterizzato da 51 arresti, 49 denunce a “piede libero”, 301 segnalazioni amministrative alla Prefettura e oltre 460 kg di sostanze stupefacenti . I Comandi dell’Arma hanno proceduto per l’84% dei reati denunciati.

Diverse anche le attività di formazione ed educazione della popolazione: 50 incontri nelle scuole per trattare temi come il bullismo, la violenza di genere e i pericoli della rete internet, 16 eventi partecipati da 700 persone per la prevenzione delle truffe, confronti con la cittadinanza, in risposta alle richieste dei residenti e associazioni di cittadini di alcune aree del capoluogo. Particolare attenzione è stata posta nei confronti delle vittime di violenza e maltrattamenti: in Provincia sono attive, nei comandi di Rimini, Cattolica e Novafeltria, le "Stanza tutta per sé", realizzate in collaborazione con il Soroptimist International - Club di Rimini; sono stati inoltre organizzati corsi introduttivi alla difesa personale gratuiti, uno anche a scuola, svolti con l’intervento di istruttori specializzati dell’Arma dei Carabinieri, che hanno visto la partecipazione di oltre 70 allievi.

I risultati dei Reparti di specialità

‒ Gruppo Carabinieri Forestale di Forlì, che ha competenza anche sulla provincia di Rimini, ha sul territorio riminese segnalato all’Autorità Giudiziaria 82 persone, per un totale di 113 violazioni, elevato 320 contestazioni amministrative per un valore di 210.435 €, effettuato 18 sequestri

penali e 17 amministrativi, nell’ambito di 5.684 controlli concentrati nel settore delle utilizzazioni boschive, della tutela del vincolo paesaggistico - ambientale, tutela della fauna protetta e non, nel settore relativo ai rifiuti e agli inquinamenti;

‒ Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Rimini ha effettuato 130 ispezioni rilevando 82 violazioni e controllando 472 posizioni lavorative, delle quali 45 risultate “in nero”, con 23 lavoratori irregolari, 5 clandestini, confluiti in 98 denunce penali, 40 provvedimenti di sospensione delle attività controllate, del valore di 135.120 €, e sanzioni per i trasgressori pari a 66 contestazioni amministrative del valore totale di 238.446 €.