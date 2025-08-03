  
promossa da lipu

In 140 alla camminata all'ex colonia Bolognese per salvare il fratino

In foto: La manifestazione a favore de fratino
La manifestazione a favore de fratino
di Redazione   
Dom 3 Ago 2025 09:56 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:15
Numerosa partecipazione alla manifestazione che si è svolta nel tardo pomeriggio di sabato nella zona dell'ex colonia bolognese in difesa del fratino e del suo habitat naturale. Circa 140 le persone presenti, giovani, intere famiglie, anziani, che hanno raccolto l'invito della Lipu e delle altre 13 realtà associative che hanno aderito alla manifestazione che ha proposto una camminata dalla colonia bolognese fino al nido di tartaruga marina.

"Una protesta - commenta Arianna Lanci di Lipu -, ma anche un gesto collettivo di amore e di attenzione verso la Natura e il Bene Comune: una camminata dalla colonia bolognese fino al nido di tartaruga marina con diverse tappe e diversi interventi parlati che hanno toccato i tanti temi che ruotano attorno a questa battaglia culturale di ampio respiro. C'è tutta una Rimini che tiene alla biodiversità, alla libertà e alla naturalità della spiaggia e al valore didattico, educativo e turistico che si legherebbe al custodire quel tratto di costa anziché continuare a sfruttarlo e violentarlo con i grandi eventi della Rimini Beach Arena".



