A Montefiore Conca una settimana tra jazz, poesia e racconti sotto le stelle

Prosegue la rassegna musicale Marte-dì Jazz, ideata da Diego Olivieri e promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Identità Aggreganti. In scena il Linda Gambino Trio con lo spettacolo “The Beauty in Jazz”. Piazza della Libertà si trasforma in un salotto en plein air, dove sarà possibile ascoltare la musica dalle sedute fronte palco o dai tavoli delle attività ristorative, in un’atmosfera raffinata e conviviale. La rassegna continuerà anche nei prossimi martedì, arricchendo l’estate montefiorese con nuove emozioni jazzistiche.

Giovedì 7 agosto – ore 19:30, Cortile della Rocca Malatestiana

Al tramonto prende il via la sesta edizione di Mille e una Notti in Valconca, il progetto culturale ideato e diretto da Città Teatro. Quest’anno protagonista è il Decamerone di Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni dalla sua morte. Il primo spettacolo, “Decamerone I”, vedrà sul palco Mirco Gennari, Irene Papotti, Giorgia Penzo, Davide Simonetti e Graziano Giovanetti, in una narrazione intensa e coinvolgente. A seguire, brindisi con il pubblico. L’iniziativa toccherà i borghi più belli della Valconca fino al 2 settembre.

Venerdì 8 agosto – ore 21:15, Piazzetta Palmerini

Torna la rassegna culturale Sotto la Rocca. La protagonista della serata è Cristiana Sammarini con “Pensami nuvola”. Un racconto intenso e universale, capace di toccare il cuore e risvegliare la consapevolezza del vivere.

Sabato 9 agosto – ore 21:15, Corte della Rocca Malatestiana

Un viaggio musicale e poetico chiude la settimana con “Romantiche, poetiche, popolari – Musica e Poesia dirette al cuore, alla Rocca di Montefiore”. La fisarmonica di Ingrid Casadei e la voce narrante di Diego Olivieri accompagneranno il pubblico attraverso suoni e parole che evocano piazze balcaniche, memorie francesi, echi romagnoli e suggestioni circensi.