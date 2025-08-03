A Montefiore Conca una settimana tra jazz, poesia e racconti sotto le stelle
Giovedì 7 agosto – ore 19:30, Cortile della Rocca Malatestiana
Al tramonto prende il via la sesta edizione di Mille e una Notti in Valconca, il progetto culturale ideato e diretto da Città Teatro. Quest’anno protagonista è il Decamerone di Giovanni Boccaccio, in occasione dei 650 anni dalla sua morte. Il primo spettacolo, “Decamerone I”, vedrà sul palco Mirco Gennari, Irene Papotti, Giorgia Penzo, Davide Simonetti e Graziano Giovanetti, in una narrazione intensa e coinvolgente. A seguire, brindisi con il pubblico. L’iniziativa toccherà i borghi più belli della Valconca fino al 2 settembre.
Venerdì 8 agosto – ore 21:15, Piazzetta Palmerini
Torna la rassegna culturale Sotto la Rocca. La protagonista della serata è Cristiana Sammarini con “Pensami nuvola”. Un racconto intenso e universale, capace di toccare il cuore e risvegliare la consapevolezza del vivere.
Sabato 9 agosto – ore 21:15, Corte della Rocca Malatestiana
Un viaggio musicale e poetico chiude la settimana con “Romantiche, poetiche, popolari – Musica e Poesia dirette al cuore, alla Rocca di Montefiore”. La fisarmonica di Ingrid Casadei e la voce narrante di Diego Olivieri accompagneranno il pubblico attraverso suoni e parole che evocano piazze balcaniche, memorie francesi, echi romagnoli e suggestioni circensi.