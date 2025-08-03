  
Indietro
menu
menu

anche con un podcast

Sette anni di Fattor Comune, la società benefit che promuove il cambiamento

In foto: la festa di Fattor Comune
la festa di Fattor Comune
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Dom 3 Ago 2025 09:42 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:15
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Festa in spiaggia per il settimo compleanno di Fattor Comune. Un compleanno importante per la società benefit, nata il 1 agosto 2018, che ha visto raddoppiare a fine luglio 2025 il fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2024 e ha già raggiunto la cifra complessiva del 2024: 250.000 euro. Raddoppiati anche i collaboratori da 5 a 10.

Siamo molto soddisfatti della crescita che stiamo avendo - sottolinea Gianluca Metalli, CEO di Fattor Comune - soprattutto perché, da un lato dimostra che il nostro modello di business funziona, dall’altro perché è armonica con la crescita degli stakeholder e della nostra community. Questo risultato è il frutto della realizzazione di innumerevoli progetti per aiutare i giovani studenti ad entrare nel mondo del lavoro, per formare i riminesi al corretto uso del digitale e per far crescere le imprese in ambito tecnologico e con l'introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei processi.”

Compie, invece, un anno ‘Abbiamo sempre fatto così’, il podcast di Fattor Comune condotto dal Co-Founder di Fattor Comune Diego De Simone che stimola e promuove il cambiamento. Il programma racconta storie di cambiamento e innovazione e ha l’obiettivo di aiutare giovani e professionisti nel loro approccio al mondo del lavoro, alla tecnologia. Tra queste anche la vicenda di Mohammed Deramchi, fondatore e CEO di WWG, software house con sedi in più paesi. Nato in Libia nel 1978 da genitori algerini immigrati, il suo arrivo in Italia è costellato di sfide. Ma è proprio in quei momenti di fragilità che sono emerse una forza interiore sorprendente e una vivace sete di apprendimento. 

Altre notizie
La squadra della Stella durante la presentazione
Doppietta di Greppi

Test amichevole Stella-Pennarossa 6-0
di Icaro Sport
Primo test per RBR
Al PalaRuggi di Imola

Preseason, Virtus Imola-Dole Rimini 59-92
di Icaro Sport
Il corteo della Curva Est del 7 luglio scorso
Sabato alle 19

La Curva Est: "Non abboniamoci!" E dà appuntamento in Piazza del Popolo
di Icaro Sport
Meeting
per venerdì 22 agosto

Digiuno e preghiera per la pace, il Meeting accoglie l'appello del Papa
di Redazione
Scudetto Rimini F.C.
Test col Cosmos a porte chiuse

Giovedì pomeriggio la riunione del GOS per Rimini-Gubbio
di Icaro Sport
VIDEO
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO