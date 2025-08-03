Sette anni di Fattor Comune, la società benefit che promuove il cambiamento
Festa in spiaggia per il settimo compleanno di Fattor Comune. Un compleanno importante per la società benefit, nata il 1 agosto 2018, che ha visto raddoppiare a fine luglio 2025 il fatturato, rispetto allo stesso periodo del 2024 e ha già raggiunto la cifra complessiva del 2024: 250.000 euro. Raddoppiati anche i collaboratori da 5 a 10.
“Siamo molto soddisfatti della crescita che stiamo avendo - sottolinea Gianluca Metalli, CEO di Fattor Comune - soprattutto perché, da un lato dimostra che il nostro modello di business funziona, dall’altro perché è armonica con la crescita degli stakeholder e della nostra community. Questo risultato è il frutto della realizzazione di innumerevoli progetti per aiutare i giovani studenti ad entrare nel mondo del lavoro, per formare i riminesi al corretto uso del digitale e per far crescere le imprese in ambito tecnologico e con l'introduzione dell’Intelligenza Artificiale nei processi.”
Compie, invece, un anno ‘Abbiamo sempre fatto così’, il podcast di Fattor Comune condotto dal Co-Founder di Fattor Comune Diego De Simone che stimola e promuove il cambiamento. Il programma racconta storie di cambiamento e innovazione e ha l’obiettivo di aiutare giovani e professionisti nel loro approccio al mondo del lavoro, alla tecnologia. Tra queste anche la vicenda di Mohammed Deramchi, fondatore e CEO di WWG, software house con sedi in più paesi. Nato in Libia nel 1978 da genitori algerini immigrati, il suo arrivo in Italia è costellato di sfide. Ma è proprio in quei momenti di fragilità che sono emerse una forza interiore sorprendente e una vivace sete di apprendimento.