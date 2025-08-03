  
lunedì 4 agosto

A "Rimini Amorosa" in piazzale Fellini anche il dj show di Claudio Cecchetto

In foto: la locandina
la locandina
di Redazione   
Dom 3 Ago 2025 11:31 ~ ultimo agg. 7 Ago 02:30
Tempo di lettura 2 min
Si intitola ‘Rimini Amorosa’ l’evento a ingresso libero che lunedì 4 agosto, dalle 20.30, si svolgerà in piazzale Fellini a Rimini. Avrà una colonna sonora con le grandi canzoni d’amore e sul palco saliranno la cantante Jenny Rospo e il suo compagno Freddy Martin, che arriveranno direttamente da Tenerife per una serata tutta dedicata a Rimini. La band sarà quella degli Extra Pop diretta da Stefano Zani, mentre i racconti saranno a cura di Cesare Trevisani. A chiudere la serata ci sarà un dj show di Claudio Cecchetto, impegnato nella sua tournee estiva. L'iniziativa è promossa dalla Clinica Nuova Ricerca e ha il patrocinio del Comune di Rimini.

In passato erano state dedicati spettacoli a Fred Buscaglione, al boom delle discoteche, al mito di Secondo Casadei, alla riminesità e alla nascita degli stabilimenti balneari. Il format resta identico: musica e racconti insieme per descrivere i tratti della città e il carattere dei suoi abitanti. “Viviamo in una città che corre veloce, anticipa tendenze, calamita interesse e produce incontri e relazioni per dodici mesi l’anno – spiega il patron di Nuova Ricerca, Giorgio CelliLe nostre serate provano a ricordare da dove nasce tutto ciò con la musica e i racconti”.

