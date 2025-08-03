A Santarcangelo tavolata di trenta metri per la festa In Bargellona non si dorme

Una Comunità che riesce a fare festa mettendo insieme generazioni diverse. Si è svolta, a Santarcangelo, la terza edizione della Festa di quartiere: “In Bargellona non si dorme” ideata e autogestita dagli abitanti della via Bargellona.

"Il nostro obiettivo - racconta Paolo Mantelli, fotografo e progettista multimediale - è da 3 anni, quello di riuscire a mettere insieme in una grande festa, tutte le generazioni: bambini, ragazzi, adulti ed anziani. Una occasione di sano divertimento, in cui come in una grande famiglia, si mangia buon cibo, si beve e si balla tutti insieme, in una lunga unica tavolata comune lunga 30 metri. Un evento in cui, con la semplicità e il calore umano, tipico dei romagnoli, ognuno possa trovare il proprio spazio e sentirsi “in famiglia” libero da condizionamenti, per lasciarsi andare e divertirsi insieme. Quest’anno il numero dei partecipanti, è aumentato ulteriormente, tantissimi i giovani e giovanissimi, che hanno voluto dare il loro contributo, sia all’allestimento, che alla serata, con esibizioni e caroselli con i loro bolidi a 2 ruote allestiti per l’occasione".

All'evento ha partecipato anche il sindaco Filippo Sacchetti che ha assicurato che l’anno prossimo la festa sarà inserita nel programma ufficiale degeli eventi del comune: “Ve lo siete meritato, dimostrando in questi anni, capacità organizzative e grande voglia di fare comunità. Santarcangelo è questo: stare insieme e fare festa, promuovendo accoglienza e qualità della vita, per salutare l’estate divertendosi".

Un particolare ringraziamento degli organizzatori è andato alla famiglia Paradiso, al DJ Cristian Bianchi, a tutte le famiglie residenti, agli ospiti, ma soprattutto ai giovani e giovanissimi che sono stati la vera sorpresa della serata. "Si parla troppo spesso male dei giovani, senza conoscerli e senza accoglierli nella comunità - conclude Paolo Mantelli -, mi piace fermarmi a parlare con loro ed ascoltarli, perché li trovo puliti nell’animo e profondi nei sentimenti, capaci e pronti a portare nuova linfa vitale positiva e dalle grandi qualità umane. Nella società di questo nostro tempo, dove troppo spesso noi adulti, non siamo purtroppo un buon esempio da seguire".