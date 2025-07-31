Imprenditrice nei guai. Sequestrati beni per 36 milioni, immobili anche a Rimini

Ci sono anche fabbricati e terreni in provincia di Rimini tra i 38 sequestrati dalla Guardia di Finanza di Bologna nell’ambito di complesse indagini dirette dalla Procura di Reggio Emilia. Nel mirino è finita una imprenditrice di origine emiliana nella cui disponibilità, a fronte di un esiguo reddito dichiarato, c’erano beni per 36,5 milioni di euro, tra i quali società operanti nel commercio di materie plastiche e ferro. La donna è stata condannata in via definitiva, nel corso degli anni, per molteplici reati in diverse località del territorio nazionale. Gli investigatori hanno documentato l’esistenza di un complesso di società - formalmente intestate a soggetti compiacenti ma di fatto “gestite” dall’imprenditrice e dai suoi due figli - usate per ottenere finanziamenti bancari anche garantiti dallo Stato, che, una volta accreditati, venivano destinati esclusivamente a soddisfare esigenze personali e del nucleo familiare. Complessivamente sono 38 i beni immobili sequestrati, tra fabbricati e terreni siti nelle province di Reggio Emilia, Modena, Rimini, Milano, Lodi e Padova. Ma ci sono anche 5 auto, 94 rapporti bancari attivi, 12 quote di partecipazione societarie, 147.200 euro in contanti, 19 orologi di pregio e preziosi, per un valore complessivo di oltre 36,5 milioni di euro.