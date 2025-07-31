  
Indietro
menu
menu

L'intervista

Turismo. Santinato (Teamwork): non solo numeri, serve analisi qualitativa

In foto: Mauro Santinato
Mauro Santinato
di Redazione   
Tempo di lettura 2 min
Gio 31 Lug 2025 16:52 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:16
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 2 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

I numeri sono importanti ma non sono tutto. Mauro Santinato, esperto di turismo e fondatore di Teamwork, condivide parte dell’analisi del sindaco di Rimini sul positivo andamento del primo semestre 2025 (vedi notizia). E’ vero – riconosce - che i mesi invernali e primaverili, grazie a Fiera e Palacongressi, da anni regalano soddisfazioni ed è anche indubbio, aggiunge, che gli investimenti pubblici del comune abbiano cambiato in meglio il volto della città (dal Parco del Mare alle riqualificazioni del centro). E’ necessario però interrogarsi sul perché questi risultati positivi non si traducano in investimenti alla fine della stagione. E non è sufficiente cercare le risposte nelle contingenze, come l’attuale crisi del mercato italiano. Serve una analisi qualitativa perché milioni di presenze, spiega, non si traducono allo stesso modo in tutte le località. "Dipende dal ricavo medio delle presenze, dai prezzi medi delle camere - dice - solo ieri (ndr 30 luglio) su booking erano presenti 550 alberghi solo nel comune di Rimini con camere a disposizione e oltre 250 vendevano una doppia a meno di 90 euro. Questo vuol dire che alla fine della stagione i fatturati non ci sono e quindi non ci sono gli utili che si trasformano in investimenti."



 

 

Altre notizie
Matteo Gorelli (foto Rimini F.C.)
Calcio Serie C

Rimini F.C.: Matteo Gorelli ha rescisso il contratto
di Roberto Bonfantini
I calciatori del Rimini mentre trasportano una porta a metà campo
Biglietteria da giovedì

Rimini F.C.: fideiussione quasi pronta. Arriva il terzino francese Jordan Boli
di Roberto Bonfantini
VIDEO
visita al cantiere del Palas
nuova passerella

Viaggio nei cantieri di Riccione. Prima tappa il Palacongressi
di Roberta Rotelli
VIDEO
Paolo Nori al We Reading Festival
in tanti al WeReading Festival

Ferragosto ricco di eventi e Santarcangelo si gode i turisti
di Redazione
una Volante della polizia davanti al tribunale di Rimini
fermato dalla polizia

Scopre di essere seguita nonostante il divieto di avvicinamento: lo fa arrestare
di Lamberto Abbati
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO