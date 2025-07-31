Turismo. Santinato (Teamwork): non solo numeri, serve analisi qualitativa

I numeri sono importanti ma non sono tutto. Mauro Santinato, esperto di turismo e fondatore di Teamwork, condivide parte dell’analisi del sindaco di Rimini sul positivo andamento del primo semestre 2025 (vedi notizia). E’ vero – riconosce - che i mesi invernali e primaverili, grazie a Fiera e Palacongressi, da anni regalano soddisfazioni ed è anche indubbio, aggiunge, che gli investimenti pubblici del comune abbiano cambiato in meglio il volto della città (dal Parco del Mare alle riqualificazioni del centro). E’ necessario però interrogarsi sul perché questi risultati positivi non si traducano in investimenti alla fine della stagione. E non è sufficiente cercare le risposte nelle contingenze, come l’attuale crisi del mercato italiano. Serve una analisi qualitativa perché milioni di presenze, spiega, non si traducono allo stesso modo in tutte le località. "Dipende dal ricavo medio delle presenze, dai prezzi medi delle camere - dice - solo ieri (ndr 30 luglio) su booking erano presenti 550 alberghi solo nel comune di Rimini con camere a disposizione e oltre 250 vendevano una doppia a meno di 90 euro. Questo vuol dire che alla fine della stagione i fatturati non ci sono e quindi non ci sono gli utili che si trasformano in investimenti."





