Bivacchi abusivi e carovane nomadi in sosta, interventi a Santarcangelo

Nella mattinata di martedì i Carabinieri della Stazione di Santarcangelo sono intervenuti, in collaborazione con la Polizia locale dell’Unione Valmarecchia, in un fabbricato abbandonato in via Ronchi a San Vito, dove da qualche tempo alcuni cittadini avevano segnalato movimenti sospetti.

L’azione congiunta ha consentito di individuare un recente bivacco realizzato abusivamente all’interno dell’edificio e una grande quantità di rifiuti abbandonati dagli occupanti. Sul posto sono stati inoltre rinvenute tre biciclette in buono stato di conservazione, rimosse e sottoposte a custodia, sui quali sono in corso accertamenti per verificare se siano proventi di furto. Dopo le operazioni di bonifica l’edificio è stato messo in sicurezza grazie anche alla pronta disponibilità del proprietario, che ha provveduto alla definitiva chiusura dei varchi di accesso e alla rimozione con mezzi meccanici di arbusti e piante infestanti dal terreno circostante.

Il servizio svolto in sinergia tra Arma dei Carabinieri e Polizia locale è poi proseguito con un pattugliamento congiunto di tre equipaggi nelle aree comprese tra il lago Azzurro e il lago Santarini, recentemente interessate da diversi episodi di reati contro il patrimonio, a scopo di prevenzione e per rendere più visibile l’attività di controllo del territorio.

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 luglio, la Polizia locale è intervenuta presso l'area di pertinenza del distributore di carburante in via Tosi (SP136 Santarcangelo Mare) per allontanare alcune carovane nomadi, comminando tre sanzioni per violazioni al Codice della Strada, oltre a un’ulteriore sanzione e una diffida per violazione del regolamento di Polizia locale.

“Ringraziamo la Polizia locale e l’Arma dei Carabinieri per l’intervento efficace e tempestivo effettuato per porre rimedio a una situazione che ci era stata segnalata da diversi cittadini della zona” spiegano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Politiche per la Sicurezza, Luca Paganelli.