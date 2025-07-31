  
lavori dopo l'estate

PSBO: approvato l'intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Mercanti

In foto: il piazzale (Google Maps)
il piazzale (Google Maps)
di Redazione   
Gio 31 Lug 2025 14:42 ~ ultimo agg. 6 Ago 04:16
È stato approvato dalla Giunta comunale di Rimini il progetto esecutivo "PSBO – Dorsale Sud 3° stralcio - Rifacimento pavimentazione sollevamento 3B", che consentirà di avviare un intervento di manutenzione straordinaria in Piazza Decio Mercanti a Rimini (il piazzale tra via Roma e il parco Cervi).
Il progetto di manutenzione straordinaria è redatto dal Gruppo Hera in qualità di gestore del servizio idrico integrato.
L'intervento si concentra sul completo rifacimento della pavimentazione architettonica del sollevamento denominato "3B", ubicato in Piazza Decio Mercanti nel centro di Rimini. Le opere previste mirano a ottimizzare il controllo delle emissioni odorigene e a garantire una migliore accessibilità ai vani interrati per tutte le operazioni di gestione e manutenzione dell'impianto.
Il progetto prevede il rifacimento integrale della pavimentazione della piazza e la completa revisione del sistema di chiusura delle botole di accesso alla vasca interrata. Particolare attenzione è stata dedicata alla scelta dei materiali - spiega l'Amministrazione Comunale di Rimini - privilegiando soluzioni di pregio e alta durabilità che possano integrarsi armoniosamente nel contesto urbano esistente.
La nuova finitura sarà realizzata utilizzando materiali di eccellenza quali pietra Piasentina e quarzite Indiana, selezionati specificamente per le loro caratteristiche tecniche e estetiche, in grado di garantire un perfetto inserimento nel contesto architettonico delle opere già presenti nell'area.
La programmazione dei lavori - assicura l'Amministrazione Comunale - è stata pianificata per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali della zona. Il Gruppo Hera ha infatti stabilito che l'esecuzione dell'intervento avrà luogo al termine della stagione estiva.
Una volta completati i lavori, la multiutility si occuperà anche dell'asfaltatura della strada che conduce al parcheggio.
