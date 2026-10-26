Imposta di soggiorno. Sarà applicata anche ai Condhotel (quando nasceranno)

Dalle commissioni consiliari di Rimini arriva parere favorevole per l’aggiornamento del Regolamento sull’imposta di soggiorno. Ora la proposta, con alcune significative modifiche rispetto all’ultima variazione del 2022, sarà discussa dal Consiglio comunale.



Novità per Condhotel, affitti brevi, ma anche sulle sanzioni e sulle esenzioni. I condhotel che, come è noto uniscono stanze d’albergo e residenziale, ancora non ci sono, ma, visto che a breve potrebbero nascere grazie ad una recente variante urbanistica, sono già stati inseriti tre gli elementi di novità del regolamento: anche queste struttura saranno soggette all’imposta. Cambia qualcosa anche per le locazioni brevi. I locatori che incassano i canoni tramite portali online dovranno comunque inviare al Comune la comunicazione con il numero dei pernottamenti e l’imposta riscossa dall’intermediario. Così l’Amministrazione potrà verificare che quelli dichiarati corrispondano alle somme versate dalle piattaforme. Una novità anche sull’uso delle risorse: oltre a turismo, cultura, e servizi pubblici, il gettito dell’imposta potrà finanziare anche i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e gli interventi di sicurezza urbana. Modifica anche per le sanzioni: in linea con la norma nazionale, saranno applicate solo ai gestori delle strutture ricettive, che sono responsabili del pagamento dell’imposta. Dal 2027 la multa sarà calcolata sull’imposta non versata e non più su quella dovuta. Il Regolamento elimina anche l’obbligo per i gestori di presentare il conto giudiziale alla Corte dei Conti: sono, infatti, responsabili del pagamento, ma non sono agenti contabili. Sul fronte delle esenzioni, si allargano quelle per persone con disabilità. Oltre agli invalidi civili al 100% viene ora estesa a chi ha una certificazione di disabilità grave, di sordità o di cecità totale. L’esenzione, per tutti i cittadini europei, vale anche per un accompagnatore, se alla persona assistita è riconosciuta l’indennità di accompagnamento.