Ruba un portafoglio nel centro commerciale, la fuga fermata dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rimini hanno arrestato in flagranza per furto aggravato un 49enne di origini algerine, domiciliato a Bologna e già noto alle Forze dell'Ordine. I militari, impegnati in un servizio preventivo nell’ingresso del piano interrato del centro commerciale “Le Befane”, hanno notato un individuo correre verso l’uscita guardandosi ripetutamente alle spalle. Subito dopo un altro uomo, agitato, si è avvicinato alla pattuglia riferendo che, mentre era seduto su una panchina all’interno della galleria, in un momento di distrazione gli era stato asportato il portafoglio dal borsello a tracolla.

I Carabinieri hanno subito inseguito il fuggitivo, riuscendo a raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza all’interno del parcheggio. Aveva ancora tra le mani il portafoglio contenente documenti, effetti personali e denaro contante per 165 euro di proprietà della vittima, un 62enne riminese.

Al termine delle procedure di identificazione e degli accertamenti di rito, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il 49enne è stato trattenuto all’interno delle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo. L’udienza si è conclusa con la convalida dell’arresto e la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Rimini.