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Fermati dai carabinieri

Avevano 91 dosi di cocaina. Doppio arresto a Miramare

In foto: droga e denaro sequestrati ai due spacciatori
droga e denaro sequestrati ai due spacciatori
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Redazione
   
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Doppio arresto per spaccio a Miramare dove i carabinieri della Sezione Operativa, hanno fermato due cittadini albanesi di 24 e 27 anni, entrambi disoccupati e già noti alle Forze. I militari, impegnati in un servizio antidroga, hanno sorpreso i due uomini, a bordo di un’autovettura, mentre cedevano una dose di cocaina ad un terzo individuo. L’intervento immediato ha permesso di identificare l’acquirente (segnalato alla locale Prefettura quale assuntore) e di fermare i presunti pusher. Le perquisizioni hanno permesso di scovare, nascosti in auto e a casa, 91 involucri termosaldati contenenti oltre 50 grammi di cocaina. Sequestrati anche 2.440 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

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