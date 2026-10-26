Conto alla rovescia per l'apertura dello Spazio Tondelli. Festa e spettacoli

Mancano gli ultimi dettagli per l'attesa inaugurazione dello Spazio Tondelli di Riccione che riapre le sue porte dopo i lavori di riqualificazione, iniziati nel 2021. L'edificio, che nella nuova veste, ha l'ingresso su viale Ceccarini, è stato ripensato per accogliere spettacoli di prosa, danza, concerti e performance contemporanee. Il taglio del nastro sarà domenica 1 novembre con un pomeriggio aperto alla città a partire dalle 16.

La novità interna di maggiore rilievo riguarda l'area scenica di 150 metri quadrati: non ha palco rialzato per far dialogarela scena con la platea e consentire la massima flessibilità nell’allestimento degli spettacoli. La platea attualmente dispone di 277 poltroncine ribaltabili in tribuna per poter accogliere, come da progetto, oltre 400 spettatori con ulteriori sedute mobili in base alla tipologia di spettacoli rappresentati.

“La riapertura dello Spazio Tondelli rappresenta un traguardo raggiunto al termine di un percorso lungo e complesso - sottolinea la sindaca Daniela Angelini –. Dopo anni segnati da battute d’arresto, criticità ereditate e rallentamenti, la nostra amministrazione ha lavorato con determinazione per sbloccare il cantiere e riorganizzare i lavori per restituire questo nuovo spazio alla comunità. Invito fin d’ora tutta la cittadinanza alla giornata inaugurale del primo novembre, un momento speciale in cui festeggeremo insieme l’inaugurazione ufficiale consegnando alla comunità una struttura moderna. Il mio augurio è che lo Spazio Tondelli diventi una casa per tutti: un luogo dove incontrarsi, stare insieme in cui vivere la cultura da protagonisti, sperimentare linguaggi nuovi e sentirsi parte della nostra città.”