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nove strutture coinvolte

Impianti sportivi. Si rinnova la convenzione tra Comune di Rimini e UniBo

In foto: La nuova piscina comunale di Rimini
La nuova piscina comunale di Rimini
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Redazione
   
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Il Comune e l’Università di Bologna - campus di Rimini rinnovano la collaborazione per gli impianti sportivi. La Giunta ha approvato il rinnovo quinquennale della convenzione che mette a disposizione degli studenti di Scienze Motorie gli impianti  comunali per le attività didattiche teorico‑pratiche: lezioni sul campo, esercitazioni, laboratori che fanno parte integrante del percorso universitario.
Le strutture coinvolte – nove impianti tra palestre, campi da gioco, pista di atletica e piscina – sono spazi per discipline diverse, che diventano luoghi di formazione e di pratica professionale.
La convenzione accompagna l’avvio del nuovo corso di laurea in Scienze Motorie previsto per l’anno accademico 2026/2027 e consolida una collaborazione che dura da oltre vent’anni. La convenzione resterà in vigore fino al 2031 e potrà essere aggiornata nel corso degli anni in base alle esigenze dei corsi e delle strutture.


«Mettere a disposizione gli impianti comunali per le attività didattiche dell’Università – è il commento di Michele Lari, assessore allo sport del Comune di Rimini - significa sviluppare lo sport anche come infrastruttura educativa e come leva concreta per migliorare la qualità della vita. Significa valorizzare il potenziale del Campus di Rimini e, insieme, quello della nostra città, in un’ottica di collaborazione che in questi anni ha costruito una rete solida tra istituzioni, spazi e comunità.

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