  
Indietro
menu
menu

si cerca il responsabile

Imbrattamenti sul palazzo dell'Arengo in piazza Cavour, in corso la pulitura

In foto: @Comune di Rimini
@Comune di Rimini
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 6 Ott 2025 13:24 ~ ultimo agg. 13:32
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Sono in corso, da questa mattina, i lavori di pulitura e restauro della scala esterna che collega Palazzo del Podestà e Palazzo dell'Arengo, deturpata da scritte offensive nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre scorsi. L'intervento dovrebbe concludersi in giornata.
I restauratori dell'azienda "Ad Arte" sono all'opera dopo che l'amministrazione comunale ha inviato alla Soprintendenza una segnalazione corredata da relazione tecnica dettagliata e documentazione fotografica del danno subito, ottenendo le necessarie autorizzazioni per procedere tempestivamente al ripristino dello stato dei luoghi.
Prosegue intanto anche l'attività investigativa della Polizia Locale per individuare i responsabili del'atto vandalico, dopo che gli agenti hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Oltre a insultare le forze dell'ordine, aveva "sollecitato" la restituzione di un camper. 

 

Altre notizie
Alle 12.13

Scossa di terremoto al largo del pesarese: magnitudo 4.4
di Redazione
l'acqua sulle banchine a seguito della mareggiata
Problemi sulle spiagge

Mareggiate. Legacoop: 10 milioni di danni per le imprese
di Redazione
Mettiamo radici per il futuro
Mettiamo radici per il futuro

Piante gratuite dai vivai per spazi privati. A Rimini riparte la distribuzione
di Redazione
Polizia di Stato
Deve scontare sei anni

53enne ricercato da quattro anni, arrestato a Cattolica
di Redazione
dalla pagina FB Rallylegend San Marino
otto i feriti

Petardi sul pubblico al Rally Legend. Arrestato 18enne, rischia accuse gravi
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO