Imbrattamenti sul palazzo dell'Arengo in piazza Cavour, in corso la pulitura

Sono in corso, da questa mattina, i lavori di pulitura e restauro della scala esterna che collega Palazzo del Podestà e Palazzo dell'Arengo, deturpata da scritte offensive nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 settembre scorsi. L'intervento dovrebbe concludersi in giornata.

I restauratori dell'azienda "Ad Arte" sono all'opera dopo che l'amministrazione comunale ha inviato alla Soprintendenza una segnalazione corredata da relazione tecnica dettagliata e documentazione fotografica del danno subito, ottenendo le necessarie autorizzazioni per procedere tempestivamente al ripristino dello stato dei luoghi.

Prosegue intanto anche l'attività investigativa della Polizia Locale per individuare i responsabili del'atto vandalico, dopo che gli agenti hanno analizzato le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nell'area. Oltre a insultare le forze dell'ordine, aveva "sollecitato" la restituzione di un camper.