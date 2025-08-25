  
Indietro
menu
menu

Eventi estivi

Il "Summer Christmas" anticipa il Natale a Riccione Paese

In foto: Summer Christmas Riccione
Summer Christmas Riccione
di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Lun 25 Ago 2025 17:31 ~ ultimo agg. 18:03
Facebook Whatsapp Telegram Twitter Ascolta l'audio
Tempo di lettura 1 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

 Lo scorso weekend il borgo di Riccione Paese si è trasformato in un villaggio natalizio in piena estate, con alberi decorati, mercatini e il mitico Babbo Natale. E' tornato infatti l'appuntamento con “Summer Christmas”, l'evento organizzato dal Comitato Riccione Paese che con una spruzzata di neve trasforma l’antico borgo in un villaggio natalizio fuori stagione  La la musica, il truccabimbi e la baby dance hanno animato le vie della città, insieme alla grande slitta che ha trasportato il protagonista assoluto della tradizione: Santa Claus. Tante le persone incuriosite che si sono lasciate trasportare dalle scenografie colorate e dai dettagli luccicanti, vivendo quindi in anticipo un piccolo assaggio della festa più sentita dell’anno. 

Altre notizie
@Manuel Migliorini
in futuro più lecci

Maltempo a Rimini: 26 gli alberi caduti. Danni alla Casa del Volley
di Redazione
un rendering
soluzioni al sovraffollamento

Dehor e ampliamento. Il futuro del Pronto Soccorso di Rimini
di Redazione
le marmitte rubate
subito dopo un furto

Rubavano catalizzatori da auto in sosta. Fermati due ladri
di Redazione
repertorio
arrestato 27enne

Condannato per violenza su minori assisteva ad una partita di calcio tra bambini
di Redazione
la magneda
mercoledì 27 agosto

Ultimo appuntamento con la Magneda, la cena al Mercato Coperto
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO