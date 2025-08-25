Il "Summer Christmas" anticipa il Natale a Riccione Paese

Lo scorso weekend il borgo di Riccione Paese si è trasformato in un villaggio natalizio in piena estate, con alberi decorati, mercatini e il mitico Babbo Natale. E' tornato infatti l'appuntamento con “Summer Christmas”, l'evento organizzato dal Comitato Riccione Paese che con una spruzzata di neve trasforma l’antico borgo in un villaggio natalizio fuori stagione La la musica, il truccabimbi e la baby dance hanno animato le vie della città, insieme alla grande slitta che ha trasportato il protagonista assoluto della tradizione: Santa Claus. Tante le persone incuriosite che si sono lasciate trasportare dalle scenografie colorate e dai dettagli luccicanti, vivendo quindi in anticipo un piccolo assaggio della festa più sentita dell’anno.