Condannato per violenza su minori assisteva ad una partita di calcio tra bambini

E' stato condannato per violenza sessuale su quattro bambini, il 27enne sammarinese arrestato sabato 23 agosto dalla Squadra mobile della Questura di

Rimini. Su di lui pendeva un provvedimento di carcerazione, emesso ad aprile dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Urbino, che aveva emesso la condanna in via definitiva, a 4 anni 4 mesi 4 di reclusione. I gravi casi di violenza sono avvenuti nell'estate del 2021 in Carpegna, durante un un Football Camp, al quale avevano preso parte numerosi bambini e a cui il 27enne aveva partecipato come animatore. I bimbi abusati avevano tutti e quattro tra i 10 e gli 11 anni. Le indagini, erano state svolte dalla Squadra mobile di Ancona. Dopo il provvedimento di carcerazione le ricerche da subito si sono concentrate in provincia di Rimini , perché qualche giorno prima della cattura il sammarinese aveva pubblicato sui suoi social dei post che lo collocavano sul territorio. Sabato mattina è stato sorpreso a Riccione mentre assisteva ad una partita di calcio tra squadre di giovanissimi atleti ed è stato condotto alla Casa Circondariale di Rimini.

L’autorità giudiziaria ha disposto che, dopo l’espiazione della pena in carcere, debbano essere applicate la pena accessoria dell’interdizione perpetua da incarichi in scuole e istituti sia pubblici che privati frequentati da minori, il divieto di avvicinarsi a luoghi frequentati da minori, il divieto di svolgere lavori che prevedano contatto con minori e l'obbligo di informare gli organi di P.S. sulla propria residenza e spostamenti per la durata di un anno.