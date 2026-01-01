Il sole invita. A Riccione centinaia in costume per il tuffo di Capodanno

Come da tradizione anche nel 1 giorno del 2026 diversi gruppi di temerari hanno sfidato le acque fredde dell'Adriatico per il tuffo di Capodanno. A Riccione alle 11:30 in punto, centinaia di coraggiosi hanno sfidato le temperature pungenti e senza esitare si sono buttati. A a guardare il gruppo di bagnanti fuori stagione buttarsi in acqua c'era una folla di persone che hanno approfittato del sole per una passeggiata in spiaggia e sul lungomare e hanno assistito all'inconsueto tuffo che per tanti è diventato di buon auspicio per l'anno che è appena iniziato.

Sin dalle 10:30, la spiaggia si è trasformata in un palcoscenico musicale grazie al dj set di Dj Symon e Dj Luchino. I dj ufficiali del format “Quelli della domenica pomeriggio” hanno scaldato il pubblico e i bagnanti con una selezione dei migliori successi dance degli anni Novanta e Duemila.