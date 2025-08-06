Il senso della vita nello spettacolo "Vertigine X" a Riccione

Cosa succede quando la ricerca sul senso della vita non si ferma? Cosa succede quando qualcuno, un fatto, un incontro, ci fa uscire da comode “caverne esistenziali”? La vita ricomincia, e tutto, dentro e attorno a noi, ha un senso e colore nuovo. E’ quello che è successo a Sally, la protagonista dello spettacolo “Vertigine X” in programma il 18 agosto alle ore 21.30 (ingresso libero) nel piazzale del Palazzo del Turismo di Riccione. L’evento è promosso dall’Associazione “Amici di Andrea Aquilano” con il Patrocinio del Comune di Riccione.

Lo spettacolo - interpretato da attori accompagnati da musicisti che eseguiranno brani che approfondiranno lo svolgersi delle diverse scene - ha come protagonista una giovane turista, Sally, che anche in vacanza a Riccione, non riesce ad evadere da una vita rannicchiata, come se fosse vissuta in una “caverna”. L’incontro con un amico (Marco) provoca in lei qualcosa che mette a fuoco la sua condizione esistenziale. Una sera, dalla spiaggia, Sally sente il suono di una canzone che la provoca ad uscire. Questa esperienza, fatta assieme a Marco, aiuta Sally ad affrontare la vita, non più come in una “caverna” popolata solo da ombre, ma produce in lei un vero e proprio cambio di prospettiva.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Enrico Moscatelli, sarà interpretato da Sara Galli (Sally), Giampiero Bartolini (Marco), Angelo Generali (voce fuori campo). Gli attori saranno accompagnati dai cantanti Enrico Moscatelli, Claudia Saponi, Sara Squadrani e dai musicisti Davide Cortellini (chitarre), Mattia Guerra (pianoforte-tastiere), Damiano Perazzini (basso), Marco Renzi (batteria). Special guest: Mario Marzi (sax).

È possibile sostenere l'iniziativa tramite:

https://www.retedeldono.it/ progetto/vertigine-x