A Verucchio ritardi nella consegna dei bollettini. Scadenza il 31 luglio

La distribuzione a domicilio degli inviti al pagamento della Tassa sui rifiuti (TARI) 2025, sta subendo ritardi nel comune di Verucchio. Una situazione indipendente dall'amministrazione che ha inviato con largo anticipo a Poste Italiane i bollettini..

Gli inviti, che contengono le scadenze di pagamento delle rate, sono stati inviati in diversi modi: tramite PEC alle aziende, via e-mail ai cittadini che hanno scelto questa opzione e per posta tradizionale a chi necessita dell’avviso cartaceo, spiega il comune.

La scadenza della prima rata era fissata per il 31 luglio 2025.

tributilocali@comune. verucchio.rn.it I cittadini che non hanno ancora ricevuto il bollettino via posta possono richiederne un duplicato chiamando l’Ufficio Tributi - 0541/673930 oppure scrivendo a:

Il pagamento può essere effettuato online tramite PagoPA, agli sportelli bancari, in posta o presso gli esercizi commerciali abilitati.

Se la consegna postale avviene dopo la scadenza della prima rata, saranno concessi ulteriori 15 giorni dalla data di scadenza del versamento (quindi fino al 15/08/2025) per pagare senza maggiorazioni. Oltre tale termine, il contribuente che vorrà versare la TARI dovrà avvalersi del "Ravvedimento Operoso"