Ferragosto alle porte: tutti gli appuntamenti in calendario

E’ alle porte la settimana di ferragosto e a Rimini e dintorni non mancheranno gli eventi per poter trascorrere il periodo più importante dell’estate all’insegna della leggerezza e del sano divertimento.

A Rimini, Ferragosto si apre nel segno della spiritualità e della riflessione. Il 15 agosto all’alba, la battigia del Bagno 62 accoglie la tradizionale Santa Messa in riva al mare, celebrata dal Vescovo. Il sole che sorge all’orizzonte, il rumore delle onde, la sabbia ancora fresca della notte: tutto contribuisce a rendere questo momento una vera esperienza dell’anima. Sempre il 15 agosto, dalle prime ore della sera, la Rimini Beach Arena diventa il cuore pulsante della musica elettronica internazionale con Cocoricò On The Beach. Un evento attesissimo che trasforma la spiaggia in un tempio sonoro, un rito collettivo dove mare, musica e libertà si fondono in un’unica, vibrante atmosfera. In consolle, nomi di primo piano della scena mondiale come PAWSA, Seth Troxler, Omar S, Miguel & Tons e DJ Cream, pronti a far ballare migliaia di persone fino a notte inoltrata. Accanto a questi momenti, proseguono gli appuntamenti fissi dell’estate riminese: ogni mercoledì sera il centro storico si anima con la Rimini Shopping Night, tra negozi aperti fino a tardi, musei visitabili in notturna, musica, arte e gastronomia. Il 13 agosto sarà una nuova occasione per scoprire la città tra le sue luci serali e i profumi estivi. Infine, l’Arena degli Agostiniani propone il Cinema sotto le stelle, con titoli di qualità che impreziosiscono le serate ferragostane: il 12 agosto sarà la volta di La stanza accanto di Pedro Almodóvar, mentre il 17 agosto si proietterà The Day of the Fight di Jack Huston, in collaborazione con Sportellate.

A Bellaria Igea Marina, la vigilia di Ferragosto è illuminata da uno degli eventi più attesi: i fuochi d’artificio musicali del 14 agosto, alle ore 23, sulla riva di via Pinzon a Igea Marina. Il porto canale si trasforma in uno spettacolo di riflessi e luci, dove la musica accompagna ogni esplosione in cielo. All’alba del giorno seguente, alle ore 6 del 15 agosto, nel piazzale Capitaneria di Porto, si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria con una messa rock, con liturgia accompagnata da chitarra elettrica e percussioni, grazie alla Parrocchia Nostra Signora del Sacro Cuore.

A Misano Adriatico, il 14 agosto in piazzale Roma, alle ore 23.45, i fuochi si specchieranno sul mare, regalando un colpo d’occhio emozionante, tra colori e musica. Il giorno di Ferragosto sarà una vera esplosione di eventi: la serata si articolerà su tre location. In piazza Repubblica alle 21.30 il concerto “Rock in Music” rileggerà le grandi colonne sonore del cinema in chiave rock, mentre al Parco del Sole a Misano Brasile la “Family Night” animerà la serata con giochi e spettacolo per tutte le età. A Portoverde, in piazzale Colombo, le coreografie del gruppo “Nirea Danze” regaleranno un momento di eleganza e danza.

A Cattolica, il 15 agosto la festa esplode tra musica e cielo: alle ore 21.30 in piazza Primo Maggio, la Dino Gnassi Corporation porterà lo show “Swingammore”, un concerto spensierato e coinvolgente che accompagnerà il pubblico fino all’attesissimo spettacolo pirotecnico, previsto subito dopo il concerto, sulla spiaggia libera antistante. La notte di Ferragosto diventa così una celebrazione di musica e luce.

A Riccione, la notte del 14 agosto si tinge di note con Giuliano Palma, in concerto alle 21 in piazzale Roma. Dopo il concerto ci sarà lo spettacolo di fuochi d'artificio per festeggiare il Ferragosto. Da non perdere anche le mostre, come “Mare Magnum” a Villa Mussolini, fino al 5 ottobre. Da non perdere l’appuntamento del 17 agosto, all’alba: la spiaggia libera di piazzale San Martino ospiterà il concerto “Albe in Controluce” con Antonella Ruggiero accompagnata da Renzo Ruggieri alla fisarmonica, in un’esperienza emozionante tra jazz e tradizione. Sempre a Riccione, ogni mattina e ogni sera dall’11 al 17 agosto, piazzale Roma si trasforma in un tempio del benessere con la Wellness Academy: all’alba sessioni dolci come yoga e meditazione; al tramonto, dalle 18.30 alle 20.30, allenamenti energici con discipline come power yoga e total body.

A Verucchio, il 15 agosto alle ore 21 la Rocca Malatestiana ospita “Rocca Noir”, una visita guidata a lume di candela tra passaggi segreti, storie d’amore e leggende medievali. Lo stesso luogo accoglierà, il 16 agosto all’alba, l’ultimo appuntamento dei “Concerti all’alba” con l’ensemble NMP Brass. Il giorno di Ferragosto, al tramonto, la Rocca del Sasso si apre invece al “Picnic panoramico” firmato Croste di Pane, seguito da una visita teatralizzata a lume di candelabro. Per chi ama la storia e l’archeologia, dal 14 al 17 agosto sarà possibile partecipare a visite guidate mattutine alla Rocca e al Museo Archeologico.

A Gemmano, nel centro storico, prosegue fino al 15 agosto la Sagra della Pappardella al Cinghiale: sapori decisi, cucina casalinga, musica popolare e una cornice naturale incantevole rendono l’esperienza imperdibile. Un evento gastronomico che promuove la cultura e la biodiversità dell’entroterra.

Mondaino, dal 14 al 17 agosto, ospita l’attesissimo Palio del Daino. Il borgo medievale si trasforma in un tuffo nel passato, tra giochi, rievocazioni storiche, artigiani, spettacoli di fuoco e musica rinascimentale. Un intero paese coinvolto in un’atmosfera d’altri tempi, tra oche, contrade in sfida e cibo “giusto et salutare”.

A Montegridolfo, dal 13 al 16 agosto, il Castello accoglie l’evento diffuso “L’amore e l’arte muovono il mondo”, con artisti, musica e poesia. Qui si respira una magica energia, tra scorci antichi e performance creative. La sera del 15 agosto, invece, “La Montegridolfo Liberata” ricrea la liberazione del borgo nel 1944: un evento unico nel panorama italiano per qualità e profondità storica.

A Montescudo - Monte Colombo, il Ferragosto è il cuore della Festa della Madonna di Valliano, tra processione, cori e momenti di fede. Sempre nel Comune, il 9 e 10 agosto si celebra la Sagra della Patata: stand gastronomici, mercatini e gnocchi per tutti. Il 14 agosto a Monte Colombo si svolge la suggestiva serata “Decamerone - Mille e una notte in Valconca”, con letture e tramonto nel Giardino Contucci.

A Morciano di Romagna, il 15 agosto il Decamerone torna protagonista nel cortile della Biblioteca Mariotti con la rassegna “Mille e una notti in Valconca”. Il giorno successivo, il 16 agosto, in piazza Risorgimento prende vita la storica Sagra degli Spaghetti, che proseguirà anche domenica 17 tra gusto e convivialità.

A Pennabilli, l’11 agosto la Cena in Bianco trasforma il centro in un elegante salotto sotto le stelle, con abiti bianchi e mise en place portate da casa. Il 14 agosto la piazza si anima con il concerto dei Margò 80, la tribute band degli anni ‘80/’90/2000, mentre il 17 agosto si balla con la serata danzante dedicata al liscio, per riscoprire le tradizioni romagnole.

A Coriano, la sera del 14 agosto è dedicata alla magia del teatro di figura: alle ore 21.30, in via Cerasolo 1 nella frazione di Ospedaletto, andrà in scena lo spettacolo “Le avventure di Fagiolino” con I Burattini di Michael, regalando ai più piccoli – e non solo – un momento di divertimento e tradizione popolare sotto le stelle.

A San Clemente, il 16 agosto all’alba la Terrazza di Piazza Mazzini accoglie un altro appuntamento con il Decamerone per la rassegna “Mille e una notti in Valconca”. Mentre a San Giovanni in Marignano, il 12 agosto si racconta Lee Miller con “Artiste fuori dal Comune”, mentre il 13 si proietta “Alla ricerca di Nemo” sotto le stelle.

Infine, a Saludecio, dal 10 al 13 agosto, l’Osservatorio Copernico celebra le Perseidi con le “Serate delle stelle cadenti”, tra osservazioni e fascino del cielo notturno.