Si chiude con un lieve sconto di pena il secondo grado di giudizio per gli otto agenti del Nucleo ambientale della polizia Locale di Rimini. I giudici della Corte d'Appello di Bologna hanno parzialmente rivisto la sentenza dell'aprile del 2023 dal Tribunale di Rimini. Al centro del processo c'è una vicenda maturata tra il 2012 e il 2016, legata ai controlli antidroga effettuati in città, in particolare durante le operazioni nella zona di Borgo Marina. Secondo l'accusa, sostenuta dalle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dal pubblico ministero Davide Ercolani, alcuni agenti avrebbero approfittato dei blitz a carico dei presunti spacciatori per sottrarre parte del denaro contante trovato. Invece di essere regolarmente sequestrate, le somme sarebbero finite nelle tasche dei vigili, che avrebbero poi redatto falsi verbali falsi per coprire gli ammanchi. Da qui le accuse a vario titolo di peculato, falso in atto pubblico e distruzione e occultamento di atti veri.

In Appello la ricostruzione accusatoria ha retto, pur registrando delle riduzioni dovute all'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e alla prescrizione di alcune contestazioni minori. Per Massimo Vaccarini la condanna scende da 6 anni e 5 mesi a 5 anni e 9 mesi. Sconto di pena anche per Guglielmo Parise, che passa a 4 anni e 2 mesi. Pene ridotte a 2 anni per Giuseppe Marchitelli e Franca Grisi, e a 1 anno e 8 mesi per Marco Succi, con la concessione per tutti e tre della sospensione condizionale e della non menzione. Restano invece confermate le condanne di primo grado per gli altri tre imputati: 5 anni e 2 mesi a Gilberto Guidi, e 3 anni e 10 mesi ciascuno per Giacomo Cilio e Giacomo Morri.

Gli otto imputati, difesi dagli avvocati Massimiliano Annetta, Roberta Rossi e Stefano Caroli, hanno sempre respinto le pesanti imputazioni professandosi del tutto innocenti e sostenendo di essere stati indebitamente accusati da quelle stesse persone (gli spacciatori magrebini) che avevano incastrato. Probabile il ricorso in Cassazione.