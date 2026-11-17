Il 18 novembre ricorre la Giornata europea per la protezione dei minori dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali, istituita nel 2015 dal Consiglio d’Europa. Anche per la Chiesa questa data ha un significato particolare: mercoledì è in programma la sesta Giornata nazionale di preghiera per ricordare le vittime e i sopravvissuti agli abusi. Una scelta che sottolinea come la tutela dei più piccoli e delle persone più indifese sia una responsabilità condivisa, che coinvolge istituzioni, famiglie, comunità educative e realtà ecclesiali.

A Rimini è attivo il Servizio diocesano per la tutela dei minori e persone fragili contro ogni forma di abuso che lavora sulla prevenzione, la formazione e la promozione di relazioni sane. Oggi il Servizio è composto da 13 professionisti con competenze e specializzazioni diverse: dall'ambito pastorale a quello educativo, medico, legale, psicologico e psichiatrico, fino all'esperienza degli insegnanti di religione e alla conoscenza del mondo della vita consacrata. Una pluralità di sguardi che permette di affrontare la tutela in modo integrato, con la consapevolezza che la prevenzione richiede competenze differenti e una responsabilità condivisa.

"Il nostro compito principale è contribuire a creare ambienti sicuri - spiega la referente diocesana Cinzia Bertuccioli - Cerchiamo di diffondere una cultura della tutela, o safeguarding, che riguarda tutte le persone e tutti i contesti educativi ed ecclesiali. La Chiesa desidera che le proprie comunità siano luoghi nei quali il rischio di relazioni abusive, ambigue o poco rispettose sia ridotto il più possibile".



In questi anni il Servizio si è impegnato a incontrare tutte le parrocchie della diocesi, collaborando con gli uffici di Pastorale giovanile, familiare, scolastica e della disabilità. Ha condotto confronti e momenti formativi con le diverse realtà del territorio che si occupano di minori e di situazioni di vulnerabilità. L'attività si è estesa a gruppi, associazioni e realtà impegnate nell'educazione. Sono stati attivati anche momenti di alta formazione per tutti i sacerdoti, i diaconi e le famiglie di religiosi e religiose.

"Una particolare attenzione – prosegue Cinzia Bertuccioli - è rivolta al ruolo degli educatori nei campi estivi, nei Grest e nella catechesi ordinaria. Il Servizio collabora infatti alla definizione di programmi e indicazioni che aiutino a costruire rapporti chiari, rispettosi e autenticamente educativi, nella consapevolezza dei diversi ruoli e delle responsabilità di ciascuno".

Accanto alla prevenzione, non manca il sostegno nelle situazioni critiche: il Servizio interviene quando emergono relazioni poco chiare o dolorose. Offre inoltre il proprio supporto al vescovo nelle situazioni per le quali ritiene necessario un intervento specifico. "La tutela non è soltanto una procedura da applicare quando si verifica un problema – conclude Cinzia Bertuccioli – ma è una cultura da costruire ogni giorno. Significa imparare a riconoscere i confini, rispettare le differenze, esercitare con responsabilità il proprio ruolo, custodire la dignità di ogni persona. Il 18 novembre diventa così un'occasione per rinnovare un impegno che non può esaurirsi in una ricorrenza annuale. Ricordare le vittime e i sopravvissuti significa ascoltarli, riconoscere le loro ferite e assumersi la responsabilità di un cambiamento concreto. Perché ogni comunità ecclesiale possa essere davvero un luogo di fiducia, accoglienza e protezione".

La veglia di preghiera è in programma mercoledì 18 novembre alla Parrocchia del Crocifisso a seguire dopo la messa delle 18.