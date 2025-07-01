  
monitoraggio Arpae

Cinque tratti non balneabili lungo la costa romagnola. Due a Bellaria

di Redazione   
Tempo di lettura 1 min
Mar 1 Lug 2025 17:07 ~ ultimo agg. 31 Lug 02:47
Ci sono anche due punti nel riminese tra i cinque punti inquinati emersi nel monitoraggio del 30 giugno di Arpae. Si tratta di Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria Foce Uso 100 m N. In totale lungo il litorale romagnolo i punti con valori sopra il limite sono in 5 punti, situati per lo più a ridosso di foci di fiumi, dei 98 in cui sono stati prelevati campioni. Gli altri sono: 2 in provincia di Ravenna (Lido di Classe-100m N Foce Fiume Savio e Lido di Savio Sud) e 1 in provincia di Forlì-Cesena (Savignano). Per questi tratti di mare verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste, che solitamente avviene in breve tempo. Icampionamenti saranno ripetuti (già dalla giornata di oggi, martedì 1 luglio) fino a quando i parametri non risulteranno conformi.

Meteo Rimini
