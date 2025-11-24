Eventi e dibattiti
Il Meeting Costa Hotels arriva a Riccione il 27 Novembre
di Redazione
Lun 24 Nov 2025 14:12 ~ ultimo agg. 14:34
Giovedì 27 Novembre alle ore 16.00 al Palazzo del Turismo di Riccione arriva l'evento dal titolo Nuove strategie per il Turismo. Viaggio o vacanza? Dilemma tra turista e viaggiatore organizzato da Costa Hotels e Food in Tour con il patrocinio del Comune di Riccione. Tanti i temi trattati e gli ospiti coinvolti tra cui Emanuele Burioni, Direttore Apt Servizi Regione Emilia Romagna, Chiara Astolfi Direttrice Visit Romagna, Bruno Bernabei Presidente Costa Hotels ed Emiliano Carlini Consulente Tag Marketing. L'evento è a numero chiuso ed è rivolto a operatori turistici, associazioni di categoria, club di prodotto, amministratori pubblici e Pro Loco. Per coloro che volessero partecipare è consigliabile prenotarsi entro lunedì 24 Novembre alla email direzione@costahotels.it o telefonando al 0541/607636 - 3393468084. A conclusione del Meeting ci sarà un buffet offerto da Costa Hotels con degustazione di prodotti locali e specialità del nostro territorio.
