Il Fulgor riparte con nuove rassegne e orari. Per il Settebello si spera ancora

37 film dal 24 settembre a dicembre. Orari aggiuntivi, nuove rassegne come "I Giovedì dei documentari" e "Le grandi retrospettive d'autore", l'apertura a autori emergenti, l'ingresso nella piattaforma cinefila Letterboxd. Oltre alle conferme come i film della domenica mattina e gli aperitivi e corti dei martedì. Il cinema Fulgor si consolida come presidio culturale e amplia l'offerta, di idee e di orari.

Sull'altra metà del progetto, il Settebello, nell'area passata sotto la proprietà di Sistemi Urbani, società delle ferrovie, le trattative dell'Amministrazione Comunale per l'acquisto restano in corso. Elenza Zanni, direttrice di Fulgo e Settebello, conferma la disponibilità ad investire sulla struttura.

https://www.cinemafulgor.com/

La sintesi del programma (a cura del Fulgor):

La prima grande novità riguarda il nuovo assetto della programmazione quotidiana. Per dare respiro a titoli preziosi che rischiano di perdersi nella saturazione delle sale, viene introdotta stabilmente la fascia oraria delle 18:40 tutti i giorni. La struttura dei turni diventa così fluida e standardizzata: 16:30 – 18:40 – 21:00, con l'unica eccezione del lunedì, che rimarrà fedele alla sua storica proiezione unica delle ore 21:00.

La spina dorsale della stagione è composta da rassegne tematiche profondamente radicate nella storia del cinema, realizzate anche grazie alla storica sinergia con i restauri della Cineteca di Bologna. I fili conduttori uniscono i film lungo tutti i mesi di proiezione:

∙ Omaggio a Orson Welles: un'esplorazione del genio barocco e monumentale di Welles, partendo dal restauro de L'infernale Quinlan, attraversando il labirintico Il Processo e il seminale Quarto Potere, fino alla sua indimenticabile e magnetica interpretazione nei panni di Harry Lime ne Il Terzo Uomo di Carol Reed.

∙ L’Ombra del Mostro: legata alla proiezione del capolavoro di Fritz Lang M - Il mostro di Düsseldorf, questa rassegna indaga non le creature dell'horror classico, ma la mostruosità quotidiana e la banalità del male nascosta dietro la normalità borghese, nelle comunità o dentro di noi. Il percorso unisce la spietata analisi di Claude Chabrol (I fantasmi del cappellaio), l'insaziabile e logorante caccia al serial killer di Bong Joon-ho (Memorie di un assassino) e gli inferi urbani e morali di David Fincher (Seven).

∙ Il Gotico Americano: una rassegna di altissimo profilo critico in cui la provincia e il territorio degli Stati Uniti smettono di essere semplici sfondi e diventano "paesaggio morale". Un territorio dominato da fanatismo, colpe rimosse e ferite aperte. I titoli chiave includono il capolavoro assoluto di Charles Laughton La morte corre sul fiume, la giustizia civile di Il buio oltre la siepe, la forza visionaria e grottesca di Wise Blood (La saggezza nel sangue) di John Huston, le derive passionali di Cuori Selvaggi di David Lynch, fino al rigido realismo rurale di Winter’s Bone di Debra Granik.

∙ Nicholas Ray (Retrospettiva 2026-2027): tre tappe fondamentali (Gioventù bruciata, Dietro lo specchio e il prolungamento nel 2027 con I bassifondi di San Francisco) dedicate alla fragilità emotiva e alla solitudine dell'anticonformista per eccellenza della Hollywood classica.

∙ Il Cinema Totale di Powell & Pressburger: celebrazione del binomio più visionario del cinema britannico, maestri nell'uso espressionista del Technicolor. Spazio a capolavori come Scarpette rosse, Il colonnello Blimp, La scala del paradiso, Narciso nero e I racconti di Hoffmann.

Nascono inoltre due nuovi contenitori tematici e serate evento che si affiancheranno ai consolidati Lunedì del cinefilo, Aperitivo&corti del martedì, Martedì in lingua, Domeniche a colazione:

∙ I Giovedì dei Documentari: una o due serate fisse al mese interamente dedicate al documentario contemporaneo. Arriveranno in sala i titoli transitati da Cannes e dai principali festival italiani e internazionali. Non mancheranno le proiezioni con la presenza in sala dei registi o degli autori.

∙ Sabato "Fuori Orario": Un appuntamento fisso nella tarda serata del sabato (ore 23:00 / 23:30) interamente dedicato al cinema di genere, all’inquietudine, al fantasy, all'anime e al cult. Un'esperienza notturna per esplorare il brivido e il grottesco.

Il cinema è un'esperienza che richiede cura, passione e condivisione. In quest'ottica si inserisce anche l’apertura agli strumenti digitali, come lo sbarco sulla piattaforma Letterboxd, il social network globale più amato dai cinefili. Il Fulgor utilizzerà questo spazio come un vero e proprio archivio digitale delle rassegne, offrendo al pubblico la possibilità di consultare le schede dei film, tenere traccia della programmazione e condividere recensioni e opinioni all'interno di una community di appassionati.

Per valorizzare le numerose proposte che arrivano ogni anno da autori emergenti, sarà infine attivato un modulo online per la candidatura di cortometraggi e documentari, secondo una modalità ispirata alle submission dei festival. Le opere saranno visionate e selezionate dal Cinema Fulgor e, a partire dal 2027, confluiranno in quattro appuntamenti annuali dedicati agli autori emergenti: due per i cortometraggi e due per i documentari. Le opere selezionate avranno così uno spazio dedicato all’interno della programmazione del Fulgor.

CALENDARIO COMPLETO DELLE PROIEZIONI E DEGLI EVENTI ANTEPRIME ED EVENTI SPECIALI (settembre – dicembre)

Giovedì 24 settembre (orari fissi 16:30 - 18:40 - 21:00): riapertura ufficiale del Cinema Fulgor e avvio della programmazione in tenitura con i nuovi orari stabili e i film Una Storia e Maigret - L'amore e la morte.

∙ Dal 28 al 30 settembre (Sala Giulietta): Naza + presentazioni e momenti di approfondimento in sala con Digiunogaza e Rimini4Gaza. Il 28 settembre sarà presente Roberto Scaini.

∙ Lunedì 28 settembre (Sala Federico, dalle ore 20:15) – REFN CELEBRATION con MUBI:

∙ Ore 20:15: Drive.

∙ Ore 22:00: Nicolas Winding Refn in collegamento streaming con il pubblico.

∙ Ore 22:30: Her Private Hell, il nuovo film del regista in uscita nelle sale italiane il 1° ottobre.

∙ Domenica 4 ottobre: Una Storia + incontro speciale in sala con Anna Foglietta, presente al Cinema Fulgor per presentare il suo nuovo film, recentemente passato alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

I LUNEDÌ DEL CINEFILO & CINETECA (lunedì ore 21:00)

∙ 5 ottobre: L'infernale Quinlan (Orson Welles)

∙ 12 ottobre: M - Il mostro di Düsseldorf (Fritz Lang)

∙ 19 ottobre: Il Processo (Orson Welles)

∙ 26 ottobre: The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman)

∙ 2 novembre: Quarto Potere (Orson Welles)

∙ 9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

∙ 16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

∙ 23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

∙ 30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

∙ 7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

∙ 14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

∙ 21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

MARTEDÌ APERITIVO & CORTI

Aperitivo & Corti accompagna ormai da diverse stagioni i martedì del Cinema Fulgor ed è diventato uno spazio riconoscibile dedicato al formato breve, alla scoperta di nuovi autori e alla condivisione con il pubblico. Quest’anno il percorso si amplia attraverso nuove partnership con festival e realtà del territorio, rafforzando una modalità di collaborazione che da tempo contraddistingue il lavoro del Fulgor. Il primo appuntamento sarà martedì 13 ottobre, in collaborazione con ONA Short Film Festival e RiminiWellness OFF, con una selezione di cortometraggi dedicata a sport, natura, movimento e rapporto con l’ambiente:

∙ Ocean Mother (Miko Lim)

∙ Kachalka (Gar O’Rourke)

∙ Altinha (Jean-Marc Joseph)

∙ Ian (Matt Raimondo)

Proseguirà inoltre, per quanto possibile, la collaborazione con Corto che Passione, progetto promosso dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai con ANEC, Rai Cinema e Alice nella Città, ormai divenuto un punto di riferimento del percorso del Fulgor dedicato alla valorizzazione del cortometraggio in sala.

MARTEDÌ IN LINGUA

∙ I Martedì in Lingua Originale: prosegue l’appuntamento settimanale del martedì sera con le proiezioni in lingua originale con sottotitoli, scelta che verrà estesa, ogni volta che sarà possibile, anche alle altre rassegne in calendario.

I GIOVEDÌ DEI DOCUMENTARI

∙ Primo titolo: Documentario su Carla Lonzi (Regia di Chiara Cremaschi, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia / Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico). ∙ Secondo titolo: Documentario ufficiale della Cineteca di Bologna focalizzato sul fenomeno culturale e cinematografico di The Rocky Horror Picture Show.

SABATO "FUORI ORARIO" (Doppio appuntamento mensile, ore 23:00/23:30)

∙ 17 ottobre: Get Out (Jordan Peele) + Akira (Katsuhiro Ōtomo)

∙ 31 ottobre (Speciale Halloween): Non aprite quella porta (Tobe Hooper) + Blob - Il fluido che uccide (Irvin Yeaworth, 1958)

∙ 14 novembre: Halloween - La notte delle streghe (John Carpenter) + Seven (David Fincher)

∙ 28 novembre: The Lighthouse (Robert Eggers) + Ed Wood (Tim Burton)

∙ 12 dicembre: Onibaba - Le assassine (Kaneto Shindō) + Le colline hanno gli occhi (Wes Craven)

∙ 19 dicembre: Gremlins (Joe Dante) + La Cosa (John Carpenter)

LE DOMENICHE A COLAZIONE (Dalle ore 10:00 in poi)

∙ 11 ottobre: Gioventù bruciata (Nicholas Ray) + Se mi lasci ti cancello (Michel Gondry)

∙ 25 ottobre: 500 giorni insieme (Marc Webb) + Scarpette rosse (Powell & Pressburger)

∙ 8 novembre: Memorie di un assassino (Bong Joon-ho) + La parola ai giurati (Sidney Lumet)

∙ 22 novembre: Cuori selvaggi (David Lynch) + Il buio oltre la siepe (Robert Mulligan)

∙ 6 dicembre: Cercasi Susan disperatamente (Susan Seidelman) + Rushmore (Wes Anderson)

∙ 20 dicembre: Edward mani di forbice (Tim Burton) + La storia infinita (Wolfgang Petersen)

∙ 27 dicembre: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii) + Winter's Bone - Un gelido inverno (Debra Granik).