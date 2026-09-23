La chiesa che cambia. Corso online per leggere il presente e formare operatori

I rapidi mutamenti sociali e culturali del nostro tempo impattano da anni anche sulla vita ecclesiale, che si trova ad affrontare una fase di profonda trasformazione. Per offrire chiavi di lettura e strumenti operativi a chi vive quotidianamente l'impegno pastorale, Queriniana Editrice — in collaborazione con il Centro Orientamento Pastorale e con il patrocinio dell'Ufficio CEI per la Scuola, l'educazione e l'università — promuove il corso online "La Chiesa che cambia. Leggere la transizione - generare comunità - educare le nuove generazioni".



L'iniziativa, strutturata in dieci appuntamenti serali che si terranno tra ottobre 2026 e gennaio 2027, nasce dalla consapevolezza che i cambiamenti in atto richiedano competenze rinnovate e uno sguardo aperto sulle sfide del presente. Tre moduli per comprendere il tempo presente Il percorso formativo si articola in tre macro-aree tematiche volte a toccare i nodi cruciali della vita comunitaria e dell'annuncio, con al centro le parole VEDERE, GENERARE ed EDUCARE:

I. Vedere (la transizione): il ciclo si apre lunedì 5 ottobre con un intervento di Giacomo Canobbio su «Un cambiamento d'epoca: che cosa finisce, che cosa nasce», per proseguire mercoledì 14 ottobre con Erio Castellucci dedicato al Cammino sinodale tra scelte e rinvii.

II. Generare (comunità e annuncio): in questa sezione si affronteranno le forme della parrocchia del futuro con don Manuel Belli (22 ottobre), il tema del secondo annuncio con Enzo Biemmi (6 novembre) e l'analisi dell';allontanamento dei giovani con Paola Bignardi

(13 novembre).

III. Educare (le nuove generazioni): Spazio ai temi liturgici ed educativi con Gianandrea Di Donna (18 novembre) e Alice Bianchi (25 novembre). Particolare attenzione sarà rivolta anche all'impatto delle nuove tecnologie, con la serata del 2 dicembre affidata a Lorenzo Voltolin e Fortunato Ammendolia su «Accompagnare i giovani al tempo dell'intelligenza artificiale», per poi concludere il modulo il 10 dicembre con Raffaele Maiolini sul tema della

formazione permanente nella fede.

L'incontro conclusivo, previsto per mercoledì 13 gennaio 2027, vedrà l'intervento di mons. Domenico Sigalini sul tema «Contro la stanchezza pastorale: la speranza di chi semina», guidato dai moderatori padre Enzo Turriceni e Vittorio DeGiacomi.



A chi si rivolge e modalità di iscrizione

Il corso è pensato per un pubblico ampio di operatori sul campo: sacerdoti, diaconi, religiose e religiosi, catechisti, educatori, animatori, volontari Caritas, guide d'oratorio e docenti di religione, per i quali è previsto un attestato valido per la formazione permanente. Ogni appuntamento previsto a partire dalle 20-20,30 prevede una relazione di circa un'ora seguita da uno spazio di dialogo e dibattito. Agli iscritti verranno forniti schede operative, bibliografie e le registrazioni degli incontri.

Il corso, interamente online, data la qualità dei relatori e il ricco programma proposto, lo rende un appuntamento imperdibile. La quota di partecipazione è di 50 euro e comprende, oltre all'accesso a tutte le lezioni, l'abbonamento cartaceo 2026 a una rivista Queriniana a scelta (Rivista di Pastorale Liturgica o Parole di vita) e un fascicolo omaggio di Servizio della Parola. Le iscrizioni e le informazioni organizzative sono gestite da Piamarta Formazione.

Eugenio Savino