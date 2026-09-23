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le scuole interessate

Manutenzione per otto edifici scolastici, a Rimini interventi per mezzo milione

In foto: la scuola Alba Adriatica
la scuola Alba Adriatica
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Redazione
   
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La Giunta comunale di Rimini ha dato il via libera a due distinti progetti esecutivi di manutenzione degli edifici scolastici, per un investimento complessivo che supera i 500mila euro. Il primo, approvato ieri, riguarda la scuola elementare Alba Adriatica e il polo per l'infanzia "Il Gabbiano", con un impegno di oltre 316mila euro destinato a coperture, interni e aree esterne. Il secondo, licenziato la scorsa settimana, interessa sei plessi cittadini tra scuole primarie e secondarie di primo grado, per una spesa complessiva di oltre 188mila euro.
 
Ad Alba Adriatica gli interventi puntano innanzitutto a risolvere le infiltrazioni sulla copertura piana, dove sarà posato un nuovo manto sopra le guaine esistenti, con l'aggiornamento dei pluviali, la sostituzione dei lucernari e il ripristino delle tinteggiature interne. Nelle aule dell'ampliamento realizzato nel 2013 verrà rifatta la pavimentazione, ammalorata dall'umidità di risalita, e saranno ripristinate le pareti in cartongesso ignifugo. Previsti anche la demolizione di una piccola tettoia e interventi sulle due pensiline esterne. All'aperto, il progetto prevede opere per aumentare la capacità drenante del terreno, nuove aiuole e sedute pensate per proteggere le radici dei pini e prevenire l'inciampo dei bambini, la messa a dimora di tre nuove alberature, la sistemazione del campo da pallavolo e della pavimentazione dell'ultimo ingresso su via Atto Vannucci oltre a nuovi corrimani sulla scalinata d'ingresso. Al polo per l'infanzia "Il Gabbiano" saranno invece riorganizzati gli spazi esterni della sezione nido, con la schermatura dell'isola ecologica tramite fioriere per rampicanti e un nuovo armadio per il materiale didattico.
 
Il secondo progetto coinvolge le scuole secondarie "Bertola" e "Di Duccio" e le primarie "Casti", "Decio Raggi", "San Fortunato" e "Santa Cristina". Alla "Bertola" sarà rifatta l'impermeabilizzazione della copertura nella zona dell'auditorium, mentre alla "Casti" si interverrà sui sistemi di deflusso delle acque piovane. Alla "Decio Raggi" il trasferimento del Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti richiede una riorganizzazione degli spazi, con la separazione di accessi e percorsi interni per ridurre le interferenze con le attività scolastiche. Sul fronte delle aree esterne, la "Di Duccio" vedrà nuove alberature, la "San Fortunato" il rifacimento di una porzione del cortile e la "Santa Cristina" il ripristino del gazebo in legno usato per le attività all'aperto.
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