  
Indietro
menu
menu

serve pacchetto organico

Bando tipo. Il 25 settembre incontro a Roma. Frisoni: concludere in fretta

In foto: spiaggia di Rimini
spiaggia di Rimini
di
Redazione
   
Tempo di lettura 3 min
Condividi su Facebook Condividi su WhatsApp Condividi su Telegram Condividi su X (Twitter) Ascolta l'audio
Tempo di lettura 3 min
Facebook Twitter Ascolta l'audio

Il Governo concluda rapidamente la fase istruttoria del bando-tipo per le concessioni balneari e completi il quadro nazionale degli strumenti necessari ai Comuni per avviare le procedure di evidenza pubblica. La richiesta arriva, a due giorni di un incontro in programma a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla Regione Emilia Romagna. 

In questi mesi sul bando-tipo è stato fatto un lavoro importante, al quale come Regione Emilia-Romagna abbiamo contribuito attivamente anche sul piano tecnico, portando al tavolo nazionale le caratteristiche e le esigenze del nostro sistema costiero - sottolinea l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frison i-. Ora, però, è necessario arrivare rapidamente alla conclusione del percorso. I Comuni devono poter affrontare le procedure di evidenza pubblica all’interno di un quadro normativo certo, omogeneo e pienamente operativo”.

Alla luce di quanto emergerà venerdì l’assessora ha in programma una serie di incontri con i Comuni costieri, le associazioni di categoria del comparto balneare e i partecipanti ai comitati balneari.

Fin dall’inizio - spiega Frisoni - abbiamo mantenuto un rapporto stretto con i territori e un confronto costante con Comuni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, cercando di accompagnare una fase particolarmente complessa e delicata e di costruire posizioni il più possibile condivise. È lo stesso metodo con cui abbiamo partecipato al confronto nazionale: collaborare per trovare soluzioni concretamente applicabili, capaci di garantire certezza amministrativa e di tenere conto delle peculiarità dei diversi sistemi balneari, a partire da quello emiliano-romagnolo. Adesso è però determinante completare il quadro nazionale. Il bando-tipo, il decreto sugli indennizzi e le linee guida per la loro quantificazione devono costituire un pacchetto organico di strumenti, in grado di offrire ai Comuni una cornice chiara e unitaria entro la quale predisporre le gare. Non possiamo lasciare sulle spalle delle Regioni, e soprattutto dei Comuni, la responsabilità di risolvere, attraverso interpretazioni e soluzioni differenti territorio per territorio, una questione che richiede regole nazionali certe”.

L’incontro del 25 settembre - conclude l’assessora - deve quindi rappresentare un passaggio decisivo. Dopo mesi di confronto e di lavoro tecnico, occorre arrivare in tempi rapidi ai provvedimenti necessari, dando certezze alle amministrazioni, alle imprese, alle lavoratrici e ai lavoratori e accompagnando in modo ordinato la transizione verso le nuove procedure, senza compromettere la continuità e la qualità dei servizi che rappresentano un elemento fondamentale dell’offerta turistica della nostra costa”.

Altre notizie
il ristorante Diana (dalla pagina Facebook)
dopo 26 anni

Il 'salotto' di Riccione perde un altro pezzo. Ristorante Diana, saluto amaro
di Redazione
il materiale sequestrato
le spezie non bastano

Il pacco con 5 kg di marijuana arriva a casa. Ma i 'corrieri' erano Carabinieri
di Redazione
Abbigliamento e navi in crisi

Export, sei mesi da incubo per il riminese mentre la Regione cresce
di Redazione
Michele De Pascale
Il futuro delle spiagge

Concessioni demaniali. De Pascale a Salvini: irrispettoso scaricare sui Comuni
di Redazione
l'incontro in Biblioteca
in un incontro pubblico

Area di piazza Marini a Santarcangelo. Presentate le modifiche alla viabilità
di Redazione
Meteo Rimini
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL METEO